الجمعة 28 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سامي مغاوري: “وش في وش” قصة لتوعية كل المقبلين على الزواج

سامي مغاوري
سامي مغاوري

أعرب الفنان سامي مغاوري عن تحمسه الشديد لطرح أحدث اعماله الفنية “وش في وش” الذي يخوض بطولته الفنان محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل، والمقرر عرضه خلال شهر أغسطس المقبل.

وقال “مغاوري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه يعتبر الفيلم من أهم أعماله الفنية، خاصة وانه يناقش قضية هامة وشائكة ويسلط الضوء على المشاكل الزوجية التي تنتج عن تدخل الاهالي، مُشثيرًا إلى أن الفيلم يعتبر عمل توعوي لكل المقبلين على الزواج بسبب تنبيهم لما يفعله تدخل الأهالي بحياتهم الشخصية، متمنيا ان العمل ينال اعجاب الجمهور ويحقق النجاح الذي يستحقه.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعئي الأول للفيلم والذى تصدره محمد محموح وأمينة خليل، ومن المقرر طرح البرومو خلال يومين.

“وش في وش” بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

يذكر أن محمد ممدوح يشارك أيضا في فيلم "شقو" الذى يشارك فى بطولته مع عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربينى، عباس أبو الحسن، محمد جمعة، وجميل برسوم، حازم عبد الصمد وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعى أكشن مشوق.

أما أمينة خليل فقد انتهت مؤخرًا، من تصوير مشاهدها في فيلم "شماريخ" مع المخرج عمرو سلامة، وتشارك في بطولته إلى جانب آسر ياسين، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي أكشن.

أحمد خالد صالح أغسطس المقبل الفنان محمد ممدوح الفنان سامي مغاوري الفنانة أمينة خليل المخرج عمرو سلامة خالد صالح

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