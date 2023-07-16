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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سامي مغاوري يكشف تفاصيل دوره بفيلم "وش في وش".. وموعد العرض

سامي مغاوري
سامي مغاوري

أعرب الفنان سامي مغاوري عن سعادته الشديدة لمشاركته بفيلم “وش في وش”، المقرر عرضه الشهر المقبل وتحديدا يوم 16 من شهر أغسطس المقبل.

 

وقال “مغاوري” في تصريح لـ الدستور إنه يجسد دور والد الفنانة أمينة خليل ضمن الأحداث، مشيرا إلى أن العمل يعتبره من أهم الاعمال الفنية خلال الفترة الأخيرة خاصة وأنه يناقش مشكلة تدخل الأهالي في حياة أبناءهم الزوجية، وما ترتب على ذلك من سلبيات، متمنيا أن العمل ينل إعجاب الجمهور.

 

فيلم "وش في وش"، يجمع أمينة خليل ومحمد ممدوح  بعد أن جمعهما مسلسل "عائلة زيزي"، ومسلسل "قابيل"، ومسلسل "العائدون"، مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مسلسل "جراند أوتيل"، فيلم "122" وفيلم "الخلية".

 

العمل بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أنوشكا، أسماء جلال، ومحمد ممدوح، محمود الليثي، أحمد خالد صالح، سامي مغاوري، خالد كمال، سلوى محمد علي، دنيا سامي، من إخراج وليد الحلفاوي.

 

حديد حلف بيومي فؤاد تحدي الفنان سامي مغاوري الفنانة أمينة خليل

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