مناقشة كتاب "متاهة الإسكافي" بالمركز الدولي للكتاب (السبت)

يناقش المركز الدولي للكتاب كتاب "متاهة الاسكافي" للشاعر الكبير عبد المنعم رمضان في الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023؛ وذلك ضمن ندوات الموسم الجديد لمجموعة المناقشة المخصص لمناقشة السير الذاتية الأدبية للكتاب والمبدعين من مختلف التيارات والجنسيات والخلفيات الأدبية.

ماذا تضمن كتاب"متاهة الإسكافي" ؟

يقدم لنا الشاعر عبد المنعم رمضان سيرة قد يعتبرها البعض فضائحية، خاصة عندما يتحدث عن علاقات الجنس فى أفراد عائلته وعلاقاته الخاصة. رمضان يقدم متاهته، بلغة خاصة، تشعر أنها مكتوبة بمنطق الشعر والشاعر، يخفى أكثر مما يصرح ويبطن أكثر مما يظهر، كما تنتهى الحدود فيها بين الواقعى والمتخيل، وتتكون من خمس فصول "النسب الضائع" و"الساحرة" و"الأب ومسز فاطمة" و"فصل سين سينما شين شعر واو ولد باء بنت" و"الحب الضائع".

من هو عبد المنعم رمضان

عبد المنعم رمضان كاتب وشاعر مصري ولد في القاهرة وتخرج في كلية التجارة بجامعة عين شمس، قسم إدارة الأعمال 1976، تفرغ للشعر بعد الاستقالة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،

بدأ ينشر شعره عام 1974، ومن دواوينه الشعرية: الحلم ظل الوقت، الحلم ظل المسافة، الغبار، قبل الماء.. فوق الحافة، لماذا أيها الماضى تنام في حديقتي، غريب على العائلة، بعيدا عن الكائنات، الحنين العاري، الهائم في البرية، متاهة الاسكافي، الشهيق والزفير، الصعود إلى المنزل - أو انظر أيها الغريب، النشيد يليه بعيداً عن الكائنات، محمود درويش: مختارات، مجلة إبداع، 2008، لماذا أيها الماضي تنام في حديقتي" الهيئة العامة لقصور الثقافة، 1995، الهجر ومتاهة الإسكافي" 2009.

شارك عبد المنعم رمضان في تأسيس جماعة «أصوات» السبعينية، ومن الجوائز التي حصل عليها الشاعر عبد المنعم رمضان جائزة المنتدى الثقافى اللبنانى في باريس 1998، وجائزة كفافيس 2000.

حصل على جائزة المنتدى الثقافي اللبناني في باريس 1998 وجائزة كفافيس 2000.