السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحدى أهالي الإسكندرية: بشكر الرئيس على إقرار الزيادات وربنا يخليه دايمًا لمصر

مواطنة سكندرية تشكر
مواطنة سكندرية تشكر الرئيس

قدمت رانيا نسيم، إحدى أهالي محافظة الإسكندرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على  قرارات زيادة المرتبات والمعاشات ومعاش تكافل وكرامة، اليوم، على هامش زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى.

وقالت "رانيا" لـ"الدستور" إن الرئيس يشعر بالمواطنين جميعًا خاصة الفئات الأولى بالرعاية، لذا يحرص دائمًا على تقديم الدعم لهم  في تلك الفترة من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع.

الرئيس رسم البسمة على وجوه ملايين المصريين 

وأضاف أن اليوم الرئيس رسم البسمة على وجوه ملايين المصريين الذي جاءت الزيادة في وقت يحتاجه الكثير مع العام الدراسي الجديد والذي تتأهب له ملايين الأسر المصرية، قائلة: "ربنا يخليك لينا يا ريس ويحفظ مصر، ودايما مصر تكون في تقدم وخير بشعبها وبيك".

قرارات الرئيس السيسي اليوم

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم، خلال زيارته لقرية "سدس الأمراء" ببني سويف عدة قرارات خاصة بزيادة المرتبات والمعاشات والتي جاءت كالتالي:

-زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، وذلك لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

-زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتكون "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

-رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

-زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

-مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.

-سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

-قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

محافظة الاسكندرية عبد الفتاح السيسي تكافل وكرامة قرارات زيادة المرتبات المشروعات الكبرى

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