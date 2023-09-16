السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"العالمي للفتوى" يطلق حملة "ولد الهدى" طوال شهر ربيع الأول احتفاءً بالمولد النبوي

المولد النبوى
المولد النبوى

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن إطلاق حملة بعنوان «ولد الهدى» طوال شهر ربيع الأول احتفاءً بذكرى ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم.

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الإفتاء: السبت أول أيام شهر ربيع الأول لعام 1445هـ

ويقدم المركز خلال هذا الشهر المبارك باقة متنوعة من النسائم الدعوية والرسائل التوعوية التي تدعو الأمة جمعاء إلى التخلق بأخلاق سيدنا محمد صلَ الله عليه وسلم وتأدب بآدابه، وتذكّر بسيرته صلّ الله عليه وسلم العطرة، وتبين كريم شمائله وفضائله وحقوقه صلّ الله عليه وسلم على أمته.

كما يتقدَّم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للمسلمين حول العالم، بخالص التَّهاني بهذه المناسبة العطرة، ويسر المركز أن يقدم لمتابعيه برامج حملته عبر منافذه الإلكترونية تحت العناوين الآتية:
- ولد الهدى
- فقهيات
- هذا هدى
- بدر التمام
- رسائل
- هذا رسول الله
- شمائله الكرام
- من حقوقه  صلّ الله عليه وسلم على أمته
- صلوا عليه
- جوامع الكلم
- سكوته وكلامه صلّ الله عليه وسلم
- آل البيت
- من أقوال الإمام
- أبيات
- قدوة
- حكاية كتاب

الاحتفال بمولد النبي ضرورة حياتية

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، إن الاحتفال بمولد النبي -صلى الله عليه وسلم- واتباع منهجه ضرورة حياتية وواجب ديني؛ لكنه  ينبغي أن يكون هذا الاحتفال مقرونًا بالنتائج التي ترتبت على مولده وبعثته -صلى الله عليه وسلم- من بناء مجتمع يسمو بمكارم الأخلاق وينهض بالعمل والجدّ والاجتهاد، مشيرًا إلى أن ميلاد النبي -صلى الله عليه وسلم- ورسالته جاءت لإقامة الحق، ونشر العدل، ونصرة المظلوم، ووضع الأمور في نصابها بعيدًا عن العصبية والقبلية، وهو ما يدعونا إلى اتباع ما أمر به نبينا، واقتفاء أثره، واتباع هديه، واجتناب نواهيه.

ولد الهدى مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية بذكرى ميلاد سيد الخلق حملة بعنوان ولد الهدى شهر ربيع الأول ميلاد سيد الخلق وحبيب الحق

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