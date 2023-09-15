الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"العالمي للفتوى" ينفذ الدورة الـ 74 من دورات تأهيل المقبلين على الزواج

العالمي للفتوى الإلكترونية
العالمي للفتوى الإلكترونية

نفذ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته الـ 74 لتأهيل المقبلين على الزواج، ضمن برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية، في إطار سعي الأزهر الشريف لبناء أسرة مستقرة، ومواجهة التحديات التي تشكل خطرًا على الأسرة والمجتمع، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف.

مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية ينفذ دورته الـ 73 لتأهيل المقبلين على الزواج

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المفاهيم الضرورية لإقامة حياة زوجية سعيدة

وتلقى المتدربون خلال هذه الدورة أهم المفاهيم الضرورية لإقامة حياة زوجية سعيدة ومستقرة، وأهم مهارات فهم الذات، وطبيعة شريك الحياة، والتواصل الإيجابي معه، وكيفية اكتساب مهارات التعامل مع المشكلات والتحديات التي تواجه الأسرة، وأهم أسس تربية الأبناء تربية سوية واعية.

قام بإعداد محاور البرنامج التدريبي نخبة من المتخصصين في علوم الدين والشريعة، والنفس والاجتماع، والطب والقانون، وتضم الدورة 10 محاضرات، ويتسلم المتدربون في نهايتها شهادات معتمدة من الأزهر الشريف باجتياز دورة تأهيل المقبلين على الزواج.

دورات تأهيل المقبلين على الزواج

وقد تميزت دورات تأهيل المقبلين على الزواج منذ بدايتها بالحضور الكثيف للمتدربين، وتفاعلهم الملحوظ مع المحاضرين.

وتهدف هذه الدورات إلى رفع الوعي الديني والنفسي والاجتماعي لدى المتدربين المقبلين على الزواج، وصقل مهاراتهم الحياتية.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد افتتح دوراته لتأهيل المقبلين على الزواج منذ بدء برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية عام 2018م، وعقد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي ومواجهة التفكك الأسري، وكثير من الظواهر المجتمعية السلبية، استهدف خلالها ما يزيد على 6,5 مليون مواطن.

ويستمر المركز في عقد هذه الدورات بمقره في مشيخة الأزهر الشريف وبمقرات الأزهر الشريف في المحافظات المختلفة.
 

وفي وقت سابق افتتح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية دورته الـ(73) لتأهيل المقبلين على الزواج بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات المنصورة – محافظة الدقهلية.

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية الأسرة والمجتمع الأزهر الشريف المفاهيم الضرورية لإقامة حياة زوجية سعيدة دورات تأهيل المقبلين على الزواج

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