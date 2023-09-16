النائب أحمد صبور: قرارات الرئيس السيسي تخفف الأعباء على المواطن وتشجع الفلاحين

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لبنى سويف، شملت كل فئات المجتمع، وتعمل على مساعدة المواطن البسيط على تحمل أعباء الحياة، موضحًا أن قرار الرئيس السيسي، بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالموظفين والعمال.

قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه قريب من المواطن

وأضاف "صبور"، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أنه قريب من المواطن ويشعر بحجم الأعباء التي يعيشها المصريين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن الرئيس السيسي حريص على الاستجابة لكل احتياجات المصريين، خاصة مع زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي كشف للمصريين حجم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، خاصة بعدما أكد أن كل دولار يزيد في سعر برميل البترول تكلفته علينا بالمليارات سنويا، وموضوع الكهرباء وبمنتهى الصراحة عندنا محطات كهرباء تقدر تطلع الكهرباء التي نحتاجها وزيادة لكن عاملين موازنة التى تقدر توفر الغاز كانت الموازنة 65 دولار للبرميل لكن لما يزيد ويبقى 70 و80 و90 إحنا بنقول إن الأزمة لها انعكاس على حاجات كثيرة.

ولفت صبور، إلى أن الرئيس السيسي حرص على أن تشمل قراراته الفلاحين الذين يمثلون نسبة كبيرة من الشعب المصرى، من خلال قراره بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وهو ما يمثل دعم كبير للفلاحين ومساعدة وتشجيع لهم على زيادة الإنتاج.