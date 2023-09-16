السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فلاهوفيتش يقود هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو في الدوري الإيطالي

يوفنتوس ولاتسيو
يوفنتوس ولاتسيو

أعلن ماسيميليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، تشكيل فريقه الذي سيواجه ضيفه لاتسيو، في المباراة التي ستجمعهما في الرابعة مساءً، على ملعب (أليانز ستاديوم) بتورينو، ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإيطالي.

وسيقود الصربي دوشان فلاهوفيتش، هجوم «يوفي» في مباراة اليوم، إلى جانب كل من مواطنه فيليب كوستيتش وفريدريكو تشيزا.

وجاء تشكيل يوفنتوس، على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك شتشيسني

الدفاع: فريدريك جاتي، جيلسون بريمير، دانيلو، وستون مكيني

الوسط: فابيو ميريتي، مانويل لوكاتيللي، أدريان رابيو

الهجوم: فيليب كوستيتش، دوشان فلاهوفيتش، فريدريكو تشيزا

دكة البدلاء: بينسوليو، بيرين، أليكس ساندرو، روجاني، كامبياسو، فاجيولي، ويا، نيكولوتسي، ميليك، يلديز، إيلينج-جونيور، كين.

وجاء تشكيل لاتسيو في مباراة يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: بروفيديل

الدفاع: ماروسيتش – كاسال – رومانيولي – هساي

الوسط: كامادا – كاتالدي – ألبيرتو

الهجوم: أندرسون – إيموبيلي – زاكاني

ويحتل يوفنتوس، المركز الثالث في جدول ترتيب «كالتشيو» برصيد 7 نقاط، بينما يحتل لاتسيو، المركز الثاني عشر، برصيد 3 نقاط.

ماسيميليانو أليجري يوفنتوس لاتسيو الدورى الايطالى دوشان فلاهوفيتش

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