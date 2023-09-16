حبس المتهم بالتحرش بالفتيات فى سوق المطرية

أمرت نيابة المطرية اليوم السبت، بحبس المتهم بالتحرش بالفتيات بمنطقة المطرية أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع التحرش.

تفاصيل تحرش عاطل بفتاه بالمطرية

وأقرت إحدى الفتيات أمام جهات التحقيق بقيام المتهم بالتحرش بها لفظيا وجسديا أثناء تسوقها لشراء بعض الأغراض الخاصة بها، كما أكدت أن المتهم قام بالتحرش من قبل بإحدى السيدات وتشاجرت معه أمام جميع المارة بالسوق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من سيدة تتهم شخص بالتحرش بها لفظيا وجسديا أثناء شرائها بعض الأغراض بدائرة القسم، وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل حبس المتهم بالتحرش بموظفة أجنبية بالقاهرة

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سامي زين الدين، اليوم السبت، بمعاقبة مندوب شركة صيانة كهربائية بالحبس سنة واحدة بتهمة التحرش الجنسي بموظفة أجنبية بالقاهرة.



كشف أمر الإحالة عن أن المتهم "كريم. أ. م" تحرش جنسيا بالمجني عليها موظفة أجنبية بالقاهرة بأن أتي قبلها أمورا جنسية وإباحية بطريق القول والفعل على وجه يخدش حياءها، بأنه لما اختلى بها بمسكنها جاء في مرمى بصرها حاسرًا عن نفسه ملابسه كاشفًا عن عورته للفت نظرها نحوه لإغوائها، فلما أبت فعلته استغاثت وطالبته بالانصراف فلاذ بالهرب، مبتغيا الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية منها كيفما أبانت التحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم ارتكب في غير علانية أمرًا مخلًا بالحياء، بأن أتي جرمه موضوع الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهم دخل محل سكن المجني عليها بقصد ارتكاب جرمه المتقدم وصفه على النحو المبين بالتحقيقات.