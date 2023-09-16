الأربعاء.. "الكتب خان" تستضيف مناقشة "أرشيف ريبليكا" لـ بسمة ناجي

تستضيف مكتبة الكتب خان - دجلة المعادي، حفل مناقشة كتاب "أرشيف ريبليكا" - قصص- للكاتبة بسمة ناجي، الصادر عن الكتب خان للنشر في يناير 2022، على أن يدير الحفل الشاعرة هدى عمران والكاتب على قطب، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري.

نبذة عن "أرشيف ريبليكا"

تضم هذه المجموعة عددًا من القصص القصيرة المتميزة، والتي تدور أجوائها في زمننا المعاصر، وتعتمد على الحوار الداخلي للشخصيات التي تعيش عزلة روحية، أو مغتربة عن واقع المدينة وعن عصرها الملتبس.

وتتميز القصص -على الرغم من قصرها- بكثافة شعورية وملامح سريالية لواقع الشخصيات الخارجي أو الداخلي. كتبت بلغة شفافة وبسيطة، تعتمد في تراكيبها على الجمل القصيرة والوصف الدقيق والمقتصد لعوالم القصة والشخصيات، وتقل فيها لغة الحوار أو "الديالوج"، مما يتماشى مع نزوع أغلب قصص المجموعة لوصف حالات فردية لشخصيات متوحدة وغريبة ولديها ولع بتأمل دواخلها واستبطان نفسها.

تبدو المدينة حاضرة بقوة في بعض القصص مثل قصتها عن بائع سريح أغرم ببيع غزل البنات يتوسد الرصيف حالمًا بسحب ملونة وتنين يطارده، أو كاتب شاب مقهور تطارده خنازير بألوان بنية ووردية مرقطة بالأسود، وقد تحولت إلى حيوانات مفترسة تجوس في المدينة العتيقة والخرائب والمناطق العشوائية.

أو قصة عن فتاة مغتربة تبحث بشغف عن محل توابل سكن ذاكرتها في الأماكن القديمة، مستدعية روائح وألوان التوابل بعشق وحنين. أو أخرى أضاعت خاتم زواجها بينما هي في الشارع تتعلق بها نملة وترافقها طريقها، وفتاة تحلم أن تكون "كانجرو" تحمله أمه دومًا.

وثمة قصص عن قط تتلقفه يد امرأة من الشارع وترعاه، لكنه يفاجئ بغزو الفئران لحياته، وكأنه - القط - يخشى الفأر!

وتستدعى الكاتبة في قصة أخرى شخصية (أبلة حكمت) المدرسة من مسلسل شهير بنفس الاسم، لكنها هنا على المعاش.

تتعدد الحالات والوجوه في قصص المجموعة لترصد لحظات الحنين والغربة وآلام الضعف الإنساني، في شكل قصصي مكثف وحاذق، يتسم حينا بالغرابة ولكنه يدعو دائما إلى الدهشة.

من القصص:

شاهد رِزق التنين مرة أخرى، كان لونه وردي، يضحك ويتراقص مع صبي مَرِح، على شاشة معروضة في نافذة زجاجية لمتجرٍ كبير بوسط المدينة. توقف عندها أطفال مع ذويهم، وسمع رزق أحدهم يقول إن هذا تنين الأمنيات، فتمنى لو التقاه وأُبقى له أخته التوأم، لتشاركه الخروج كل ليلة كقططٍ بلا ذيول.

نبذة عن بسمة ناجي

بسمة ناجي: كاتبة ومترجمة مصرية. صدرت لها عدة كتب مترجمة منها "ساحر أوز العجيب" لـ ليمان فرانك باوم، و "قمرة" للكاتب التركي خاقان بيجاقجي. تكتب وتنشر في عدة مواقع ومنصات إلكترونية مثل قراءات، وكتب مملة، ومدينة، و10 طوبة. وتترجم النصوص الأدبية والمقالات بشكل دوري لباب شرق وغرب بجريدة أخبار الأدب المصرية منذ يناير 2021، ويعد "أرشيف ريبليكا"، هو كتابها القصصي الأول.