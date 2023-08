الكتب خان للنشر تطلق الترجمة العربية من كتاب "الأفعى المُتعدِّدة الرءوس" الخميس

تستضيف نظر للمعارف والفنون، حفل إطلاق الترجمة العربية من كتاب "الأفعى المُتعدِّدة الرءوس: البحّارة، والعبيد، والمشاعيُّون، والتاريخ الخفيّ للأطلنطي الثوري" للكاتب بيتر لينيبو والكاتب ماركوس ريديكر، ومن ترجمة أحمد حسّـان، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 24 أغسطس الجاري.

وصدر الكتاب مؤخرًا عن الكتب خان للنشر - القاهرة وبالتعاون مع مبادرة "ترجمان"، ويتميّز الكتاب بفتح آفاق جديدة لدراسة التاريخ. إذ ينسف جدران التواريخ القومية ليفتح مسارات تاريخٍ كوكبي تتكامل وقائعُه وتفسّر بعضها بعضًا، والأهم أنه يحوّل بؤرته من الشخصيات والأحداث العظام ليصبح تاريخًا من أسفل يسجل أنفاس وأفراح وأتراح البشر البسطاء بُناة الحياة الذين تدهسهم عجلاتها، ويستنقذ سردياتهم التي تتحدّى وتنقض السردية السائدة.

يقدّم الكتابُ منظورًا نتابع من خلاله بوضوحٍ كيف قامت الرأسمالية على مصادرة وتطويق الموارد المشتركة المتاحة لكل أعضاء المجتمع: الماء، والهواء، والتربة: أراضي الزراعة، والرعي، والغابات: كل ثراء الطبيعة الذي كان يُعدُّ ميراثًا للبشرية بأسرها تتقاسمه فيما بينها. لكنه يعرض أيضًا أشكال المقاومة الواسعة النطاق التي تتجدّد اليوم بالدعوات للعودة إلى المشاعات لإدارة مواردنا الطبيعية والثقافية. في وجه نظريات الانتصار النهائي المشئوم للرأسمالية ونهاية التاريخ، التي تجد أن تخيُّل نهاية العالم أسهل من تخيُّل نهاية الرأسمالية، يقدّم لنا هذا المنظور أداةً صلبة لاستعادة السيطرة على حياتنا ومصيرنا.

الكاتب بيتر لينيبو، Peter Linebaugh أستاذ التاريخ بجامعة توليدو ومؤلف كتاب مانيفيستو الماجنا كارتا ولندن المعلقة The Magna Carta Manifesto and The London Hanged

الكاتب ماركوس ريديكر، Marcus Rediker الأستاذ المرموق في تاريخ الأطلنطى بجامعة بيترسبورج ومؤلف كتاب سفينة العبيد The Slave Ship، وكتاب أعداء كل الأمم Villains of All Nations، وكتاب تمرد السفينة آميستاد The Amistad Rebellion، أما المترجم أحمد حسان، فهو مترجم مصري وله العديد من الأعمال الأدبية والفكرية المترجمة عن الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.