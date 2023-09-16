"ثلاثيَّة المحبَّة والسَّلام".. ندوة بقاعة الأزهر للمؤتمرات الأربعاء

تستضيف قاعة الأزهر للمؤتمرات الأربعاء المقبل، ندوة حول "ثلاثيَّة المحبَّة والسَّلام"، للكاتبة والشاعرة مريم توفيق، وذلك بحضور كوكبة من علماء الأزهر والكنائس المصرية وبيت العائلة المصرية.

تأتي الندوة التي يشارك فيها علماء الأزهر ورجال الدين المسيحي بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، في إطار الدور المهم الذي يقوم به بيت العائلة المصرية.

وتؤكد محاورها على معاني الإنسانية والوطنية بين شركاء الوطن الواحد، كما أنها تؤكد الدعوة المستمرة إلى إرساء معالم السلام والاستقرار وبيان حقيقة العلاقة بين الأديان من خلال التواصل والتحاور بين الرموز الدينية في الداخل والخارج، وأهمية التلاحم بين الأزهر والكنيسة في مواجهة الأزمات والمؤامرات الداخلية والخارجية.

إطلاق قافلة توعوية

وأعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق القافلة التوعوية المشتركة الثالثة إلى محافظة شمال سيناء بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، حيث تُنفّذ القافلة برنامجها التوعوي على مدار شهرين كاملين.

وقال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن القافلة التي انطلقت فعالياتها اليوم وتواصل عملها على مدار ثلاثة أيام متتالية تأتي في إطار توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر، ومتابعة وإشراف فضيلة وكيل الأزهر.

ويناقش أعضاء القافلة مجموعة من القضايا والمفاهيم المهمة على رأسها: مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية كالسماحة واليسر، وأهمية العمل التعاوني المثمر لتحقيق الصالح العام للوطن، كما تستعرض القافلة جوانب مهمة في قضية الانتماء ودوره في حماية الأوطان من كل محاولات النيل منه وإغلاق الباب أمام كل مخطط يسعى لعرقلة مسيرة التنمية والإصلاح في المجتمع، ودور الشريعة الإسلامية في إقرار السلم المجتمعي بين جميع فئات المجتمع.

وأوضح عياد أن برنامج القافلة يشتمل على عقد مجموعة من الندوات واللقاءات المباشرة مع المواطنين، كما تستهدف القافلة إجراء مناقشات حية مع الفئات الجماهيرية المختلفة والاستماع إليهم والإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم المتنوعة؛ حيث شهدت القافلتان السابقتان تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور في مختلف أماكن تواجدهم؛ حيث تم عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة.