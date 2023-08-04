قافلة دعوية مشتركة بين وعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف بشمال وجنوب سيناء.. اليوم

يطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قافلة دعوية مشتركة بين وزارة الأوقاف لأداء خطبة الجمعة اليوم، في عددٍ من المساجد في محافظتيِّ: شمال وجنوب سيناء، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالتعاون بين مختلف المؤسسات الدينية ووعاظ الأزهر وأئمة الأوقاف في التوعية المجتمعية.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عياد، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ووزارة الأوقاف، في تنظيم وتوحيد الجهود الدعوية المبذولة في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير، ومجابهة الأفكار المتطرفة، والعمل على دحضها بالمناقشة والحوار بين العلماء والمواطنين على أرض الواقع.

وأضاف عيَّاد، أن القافلة تستهدف التواجد في محافظات مهمة لتنفيذ برنامج دعوي مكثف، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنفذ القافلة مجموعة من اللقاءات مع الفئات المجتمعية المختلفة وذلك بعد الانتهاء من خطبة الجمعة في مجموعة من مساجد المدن التي ستتوجه لها القافلة، حيث تناقش هذه اللقاءات مجموعة من المفاهيم والقضايا المجتمعية والفكرية المهمة.