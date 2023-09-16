السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أشرف أبو الهول: آن الأوان لتنمية واستغلال القدرات البشرية والمادية بالصعيد (فيديو)

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير الأهرام، إن الوضع في الصعيد كان مظلما بكل المقاييس والدليل على ذلك أن الصعيد تحول إلى منطقة طاردة للمواطنين، حيث يذهبون إلى المدن للبحث عن فرص عمل واللجوء للهجرة غير الشرعية.

وأضاف "أبو الهول" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أن المشروع القومي لتنمية الصعيد واحدا من أهم المشروعات في تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الصعيد هو الجزء الأكبر في مصر، معقبًا: "آن الأوان لتنميته واستغلال قدراته البشرية والمادية والمشاركة في عمليات التنمية بعدما كان معطلا عن المشاركة فيها رغم إمكانياته الضخمة".

وتابع: "في فترات الاحتلال، كان الاحتلال يخشى الصعيد، فقد كان شبه مستقل في فترة الاحتلال العثماني، ولم تساعد الدولة المركزية لم تساعد الصعيد على ان يندمج، وآن الأوان كي يتولى المسؤولية في التنمية والتطوير".

الصعيد يملك الإمكانيات والقدرات البشرية والعقلية الهائلة

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن الصعيد يملك الإمكانيات والقدرات البشرية والعقلية الهائلة، وما يحدث هناك من تطوير يشبه المعجزة فيما يتعلق بالمرافق الحيوية والبنية التحتية، فقد كانت المحاور المرورية قليلة والكباري والانفاق قليلة، ولكن الآن جرى إضافة عدد كبير من الكباري والأنفاق المرورية والمحاور.

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