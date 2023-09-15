الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقلة كبيرة.. مشروعات الطرق بلؤلؤة الصعيد في بني سويف

محور عدلي منصور
محور عدلي منصور

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي،  بالتنمية في صعيد مصر، وكان لمحافظة بني سويف عددًا كبيرًا من المشروعات القومية والخدمية والتنموية التي أثرت إيجابًا في حياة المواطن اليومية.

كوبرى ميدان المديرية

وشهدت المحافظة إنشاء كوبري مزلقان ميدان المديرية بمدينة بني سويف بتكلفة 90 مليون جنيه، لحل مشكلة التكدس المروري، حيث نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، فالكوبري جاء إنشاؤه استجابة لرغبة المواطنين بضرورة إنشاء كوبري لتوفير السيولة المرورية بسبب قرب المزلقان من محطة السكك الحديد مما يؤدي إلى تكدس المواطنين وقت إغلاق المزلقان لمرور القطارات.

حيث استجابت القيادة السياسية لمطالب أهالي محافظة بني سويف بعدما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مع شركة "النيل" لإنشاء المشروع.

واستطاع كوبري المديرية في حل مشكلة كانت تؤدي إلى تكدس مروري، ويبلغ طول الكوبرى 540 م وعرض 8 م، في اتجاه واحد من حارتين يبدأ من أمام عمر أفندي مارًا بالطريق المؤدي لمزلقان السكة الحديد ثم يعلو شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه موازٍ لشارع بورسعيد وينتهي أمام البنك الزراعي المصري.

محور عدلي منصور

يعد محور عدلي منصور من أكبر محاور التنمية داخل محافظة بني سويف بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، حيث يعمل المحور على ربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي بطريق الزعفرانة، بإجمالي 7 كم شاملة المطالع والمنازل، فالمحور حقق حلم أهالي المحافظة وأعاد إليهم الأمل وذلك لخفض الأحمال على كوبري بني سويف العلوي والذي تم إنشاءه منذ 37 عامًا.

فالمحور الجديد أحدث نقلة في كل المجالات داخل المحافظة خاصة في مجال ربط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية البحر الأحمر شرقاً والفيوم غربًا ودفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، والإسهام في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة، خاصة نظرًا لوجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقًا عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة.

بني سويف محور عدلي منصور لؤلؤة الصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كوبري ميدان المديرية

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