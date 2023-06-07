أبرزها محور عدلي منصور.. 9 سنوات من الإنجازات تزين مدن ومراكز بني سويف

حظيت بني سويف خلال الـ 9 سنوات الماضية باهتمام كبير بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح ، فى إطار اهتمامه بالتنمية فى صعيد مصر، وكان للمحافظة عددا كبيرا من المشروعات القومية والخدمية والتنموية التى أثرت إيجابيا في حياة المواطن اليومية.

من أهم تلك المشروعات تستعرضها "الدستور" فى السطور التالية

محور عدلى منصور

يعد محور عدلي منصور أكبر محور تنموي داخل المحافظة نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مليار و147 مليون جنيه، ويعمل المحور على ربط الطريق الصحراوي الغربي بالطريق الصحراوي الشرقي بطريق الزعفرانة، بإجمالي 7 كم شاملة المطالع والمنازل، فالمحور حقق حلم أهالي المحافظة وإعاد اليهم الأمل وذلك لخفض الأحمال على كوبري بني سويف العلوي والذي تم إنشاءه منذ 37 عاماً.

وأحدث المحور نقلة نوعية في كل المجالات داخل المحافظة خاصة في مجال ريط شبكات الطرق وتسيير حركة النقل بين المناطق الصناعية ومحافظات الجمهورية البحر الأحمر شرقاً والفيوم غرباً ودفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، والإسهام في تسيير الحركة التجارية والصناعية والزراعية بالمحافظة خاصة نظرا لوجود معظم المناطق الصناعية بشرق النيل مما يؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات للمناطق الصناعية وسهولة نقل منتجات المناطق الصناعية الواقعة في الغرب للتصدير شرقاً عبر موانئ البحر الأحمر من خلال طريق الزعفرانة

كوبرى ميدان المديرية

شهدت محافظة بني سويف خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي إنشاء كوبرى مزلقان ميدان المديرية لحل مشكلة التكدس المروري، بعد أن نفذته شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري بتكلفة 90 مليون جنيه، الكوبري الجديد جاء إنشائه لاستجابة لرغبة المواطنين بضرورة إنشاء كوبري جديد لتوفير السيولة المرورية بسبب قرب المزلقان من محطة السكك الحديد مما يؤدي إلى تكدس المواطنين وقت إغلاق المزلقان لمرور القطارات، واستجابت القيادة السياسية لتلك المطالب بعدما وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مع شركة "النيل" لإنشاء المشروع.

واستطاع كوبرى المديرية الجديد فى حل مشكلة كانت تؤدى إلى تكدس مروري، حيث يبلغ طول الكوبرى 540 م وعرض 8 م، فى اتجاه واحد من حارتين يبدأ من أمام عمر أفندي مارًا بالطريق المؤدي لمزلقان السكة الحديد ثم يعلو شريط السكة الحديد وترعة الإبراهيمية في اتجاه موازٍ لشارع بورسعيد وينتهي أمام البنك الزراعي المصري.