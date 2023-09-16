السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ نقل: مشروعات البنية الأساسية تكلفتها كبيرة لكنها عامل أساسى لجذب الاستثمارات (فيديو)

الطرق والكباري
الطرق والكباري

قال الدكتور محمد الصادق أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إن مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل في منتهى الأهمية، ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية، فقد أعطى اهتماما كبيرا بمشروعات البنية الأساسية وأهمها الطرق.

مشروعات البنية الأساسية والطرق تكلفتها كبيرة

وأضاف “عوف” خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، أن مشروعات البنية الأساسية والطرق تكلفتها كبيرة، ولكن هذه التكلفة ستكون عاملا أساسيا لجذب استثمارات جديدة سواء كانت مصرية أو عربية أو أجنبية.

ولفت أستاذ النقل والطرق ومدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان، إلى أن تولى الرئيس السيسي المسئولية عقب أحداث سياسية وأمنية صعبة ومنح كل الاهتمام للبنية الأساسية في محاولة لجذب استثمارات تساعد الاقتصاد القومي، وتعوض بعض المستثمرين الذين كانوا على وشك مغادرة البلد.

مشروعات الطرق والكباري محاور النيل أستاذ نقل مشروعات الطرق الطرق والكباري الدكتور محمد الصادق استاذ النقل والطرق مدير مركز الاستشارات الهندسية بكلية هندسة المطرية في جامعة حلوان

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