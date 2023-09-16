28 مدرسة جديدة تدخل الخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه فى الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تكلفة الأعمال الإنشائية للمدارس بلغت ٣٦٢ مليون جنيه وتسهم في توفير ٦٩٩ فصلاً دراسياً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول ١١ مدرسة إنشاء جديد للخدمة بتكلفة ٢٢٢ مليونا و٦٠٠ ألف جنيه بإجمالى ٣٦٧ فصلا دراسياً و٩ مدارس توسعات وتعلية سيتم دخولها الخدمة بتكلفة ٦٥ مليون جنيه بإجمالى ٢٠٧ فصول دراسية، بالإضافة إلى ٦ مدارس إحلالا جزئيا وصيانة شاملة بتكلفة ٥٨ مليون جنيه بإجمالى ١٢٣ فصلا دراسيا.

وأكد المحافظ تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس، مؤكداً على توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بكافة المدارس من دورات للمياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات ومنع تواجد الباعة الجائلين والإشغالات بمحيط المدارس ورفع أى مخلفات أولاً بأول.

محافظ الجيزة يكشف مناطق المدارس الجديدة

وأشار راشد إلى أن المدارس المقرر دخولها الخدمة تقع بقرى مراكز العياط ومنشاة القناطر وأوسيم والبدرشين وكرداسة ومدينة أكتوبر وأحياء الدقي وبولاق الدكرور وجنوب وذلك فى إطار سعى الدولة نحو رفع كفاءة المنظومة التعليمية.

وقال المحافظ إن المدارس ستسهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة والمجتمع المدنى لتوفير أراض لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول، إضافة إلى مساهمة المجتمع المدنى فى بناء وتجهيز المدارس، مشدداً على رئيس هيئة الأبنية التعليمية بالتأكد من توصيل المرافق للمدارس وتجهيزها بالأثاث اللازم قبل البدء فى العام الدراسى الجديد.