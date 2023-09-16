السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصين تحتضن معارض خاصة للآثار المصرية خلال عام 2024

الآثار المصرية
الآثار المصرية

تحتضن الصين معارض خاصة للآثار  المصرية في عام 2024، تنفيذا لنتائج زيارة وفد من الحكومة الصينية إلى مصر، والعمل على تعزيز التبادلات الحضارية الصينية المصرية.

منتدى بكين للثقافة 2023

ووفقا لاتفاقية تعاون تم التوقيع عليها يوم الجمعة الماضي، خلال منتدى بكين للثقافة 2023، ستُعرض في المعارض التي تستمر لمدة سنة واحدة، أكثر من 170 قطعة أو مجموعة من الآثار المصرية القديمة في 3 أو 4 مدن صينية، على أن يكون عرضها الأول في المكتبة الوطنية الصينية ببكين في الفترة ما بين شهري مايو إلى أغسطس العام المقبل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت.

تنظيم معارض بشكل مشترك وإجراء سلسلة من الأنشطة

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كما أنه وخلال منتدى فرعي لمنتدى بكين للثقافة، أُقيم تحت موضوع "التراث  الثقافي: الحماية المنهجية والميراث الديناميكي"، حيث تم التوصل إلى توافق بين مركز المعارض الفنية الصيني والمكتبة الوطنية الصينية، حيث سيقوم الجانبان بتنظيم معارض بشكل مشترك وإجراء سلسلة من الأنشطة ذات الصلة.

توسيع حجم عمليات التنقيب المشتركة وتعزيز التعاون المباشر بين المؤسسات الوطنية

معارض خاصة للآثار المصرية في عام 2024

الجدير بالذكر أن وفد حكومي صيني برئاسة لي تشيون، نائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، قد زار مصر في الفترة بين 30 مايو إلى 3 يونيو الماضيين من العام الجاري، حيث دعا الجانب الصيني خلالها إلى العمل مع الجانب المصري لتوسيع حجم عمليات التنقيب المشتركة.

بناء مركز صيني مصري مشترك للآثار المغمورة بالمياه

بالإضافة إلى تعزيز التعاون المباشر بين المؤسسات الوطنية، وبناء مركز صيني مصري مشترك للآثار المغمورة بالمياه، ومعهد صيني مصري مشترك للبحوث الأثرية، إلى جانب إقامة معرض مشترك للحضارتين الصينية المصرية.

معارض خاصة للآثار المصرية في عام 2024
الحضارية الصينية المصرية الحكومة الصينية الآثار المصرية القديمة 170 قطعة المكتبة الوطنية الصينية

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