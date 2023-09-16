السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حصاد التنمية والتطوير.. الصعيد يتزين بمشروعات عملاقة وخدمات غير مسبوقة

الصعيد
الصعيد

قال الإعلامي محمد الشاذلي، إنّ صعيد مصر كان يواجه مشكلات وتحديات كثيرة منها قلة فرص العمل الحقيقية وعدم الاهتمام بالمواطنين وذلك حتى عام 2014.

وأضاف الشاذلي، خلال حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه في عام 2014 بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم بشكل كبير جدا في تحقيق تنمية ومستدامة لأبناء مصر في الصعيد. 

وتابع أن الدولة المصرية أنشأت هيئة تنمية الصعيد والتي تعمل في عدد كبير من المحاور وهدفها هو إنشاء العديد من المشروعات القومية العملاقة في محافظات الصعيد.

وأكد مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، أن محافظات صعيد مصر يشهد طفرة كبيرة جدا منذ عام 2014 على مستوى توفير فرص العمل في صعيد مصر بسبب عدم وجود استثمارات ومشروعات، وكان ذلك يؤدي إلى هجرة داخلية، ولكن بوجود مشروعات وفرص عمل هناك حصل اهتمام بملف التشغيل في الصعيد.

الرئيس السيسي أولى أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد

فيما قالت الإعلامية جومانا ماهر، إنّه قبل عام 2014 كان هناك مركزية في الخدمات بحيث تقدم في المحافظات الكبرى مثل القاهرة فقط، ولم يكن هناك عدالة في توزيع الخدمات ولم يكن هناك أي استغلال للميزة التنافسية في كل هذه المحافظات، ولكن الرئيس السيسي أولى أهمية كبيرة لمحافظات الصعيد.

وتابعت: “حصل تغيير كبير جدا بوجود مشروعات تنموية وخدمية متنوعة خلال الفترة الماضية، ومن أكثر الملفات التي حصلت على النصيب الأكبر من الاهتمام هي محاور التنمية المتمثلة في الطرق والكباري وتطوير السكك الحديدية، وهذه الخدمات لم تكن موجودة وكان هناك تهالك في الطرق”.

ولفتت الإعلامية جومانا ماهر، إلى أن مؤسسات الدولة وضعت رؤية قوية لملف التشغيل وتوفير فرص العمل من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة كثيرة والتي ساهمت بشكل كبير جدا في توفير فرص عمل حقيقية في المراكز والقرى والمناطق الصناعية التي جرى إنشاؤها في الصعيد والتي بها بعض الصناعات التي تقوم على المنتجات الزراعية ويتميز بها الصعيد. 

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