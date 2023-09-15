الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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جمال رائف: الصعيد أصبح على خريطة التنمية الشاملة بعد سنوات تهميش

جمال رائف
جمال رائف

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن الصعيد بعد عقود من النسيان أصبح على خريطة التنمية الشاملة للدولة المصرية، لافتًا إلى أن التنمية الشاملة تشمل المكان، وأيضًا يشمل تنوع الخدمات.

وأضاف “رائف” عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن كافة محافظات الجمهورية أصبحت تتمتع بمقومات التنمية المستدامة، وكافة أوجه التنمية سواء في التصنيع أو البنية التحتية أو الزراعة، وأيضًا كافة الأوجه الأخرى.

الصعيد الآن يتمتع بطفرة غير مسبوقة

وأكد الكاتب الصحفي، أن الصعيد بعد عقود من الحرمان، الآن يتمتع بطفرة غير مسبوقة، حيث يشهد تدشين عدد كبير من المشروعات القومية، بجانب تخصيص الدولة لمبالغ كبيرة لتنمية الصعيد، وأيضًا وجود مبادرة "حياة كريمة" كشريك تنموي مهم للغاية.

وأشار الكاتب الصحفي إلى أن القيادة السياسية المصرية أولت الصعيد اهتمامًا كبيرًا غير مسبوق، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يزور كافة محافظات الصعيد تقريبًا، ورأينا جولات الرئيس في القرى التي تسهم في تحسين جودة الخدمات، وإنشاء المدن الجديدة، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الشباب على دخول مجالات عمل غير تقليدية وغيرهما.

الصعيد خريطة التنمية الشاملة سنوات من التهميش التهميش التنمية الشاملة خريطة جمال رائف الكاتب الصحفي جمال رائف

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