الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"إكسترا نيوز" ترصد إنجازات الدولة فى الصعيد (فيديو)

إنجازات الدولة في
إنجازات الدولة في الصعيد

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، تقريرًا يرصد أبرز إنجازات الدولة في الصعيد.

 

أبرز إنجازات الدولة في الصعيد:

 

شهدت محافظات الصعيد مشروعات قومية عملاقة خلال 10 سنوات.

 

الإنجازات شملت القطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية.

 

ساعدت الإنجازات بالصعيد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

شملت المشروعات محاور وطرق عملاقة ربطت الصعيد بمحافظات الجمهورية.

 

وفرت المشروعات الصناعية آلاف من فرص العمل للشباب.

 

إقامة مشروعات الصرف الصحي والمياه وبناء المدارس والجامعات.

 

تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات التي تضم جميع التخصصات.

 

تدشين العديد من المدن الجديدة مثل سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة.

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