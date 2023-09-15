الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة إنسانية في الجيزة.. مأساة في الحي الهادئ بسبب الأرجوحة

جثة
جثة

شهدت محافظة الجيزة خلال ساعة جريمتي أحدهما راحت ضحيتها طفلة والأخرى مسن حيث تسبب حبل الأرجوحة  في مصرع طفلة بالعجوزة و العثور على جثة مسن فى بولاق الدكرور تم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإحالتهما للنيابة التي بدأت التحقيق.

حبل الأرجوحة يتسبب فى مصرع طفلة بالعجوزة أثناء اللهو

لقيت طفلة مصرعها خلال اللهو بأرجوحة في العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة  وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفلة داخل مسكنها في العجوزة، بإجراء التحريات تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، اختنقت بحبل أثناء اللهو بأرجوحة.

 نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة مسن فى بولاق الدكرور

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسن داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 بداية اكتشاف الواقعة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة مسن داخل شقته، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية. 

لا توجد شبهة جنائية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

جثة جثة مسن مصرع طفلة العجوزة بولاق الدكرور بداية الواقعة

مواد متعلقة

فريق بحث جنائى لكشف لغز جثة بطريق أسيوط الزراعى بالعياط

العثور على جثة مجهولة الهوية فى طريق القناطر بالقليوبية

مصرع شخص فى قنا والعثور على جثة آخر بالعياط

التصريح بدفن جثة مسن عُثر عليه فى حالة تعفن داخل مسكنه بدار السلام

النيابة تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه بجرعة مخدرات زائدة فى الهرم

الأكثر قراءة

بهدف بلعيد.. اتحاد العاصمة بطلاً للسوبر الإفريقى على حساب الأهلى

العسيرى يكشف لـ"الشاهد" سر الأغنية التى أغضبت عبدالناصر بعد النكسة

سمير كمونة: "كابيتانو مصر" مشروع دولة ناجح

محمد أبو داوود: أجر سعيد صالح أكبر من الزعيم في “مدرسة المشاغبين”

أهالى الصعيد: القرى أصبحت أفضل من المدن وتتمتع بأفضل الخدمات

جريمة إنسانية في الجيزة.. مأساة في الحي الهادئ بسبب الأرجوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

*بلينكن في "جونز هوبكنز" : "قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها في العصر الجديد"

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات