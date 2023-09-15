جريمة إنسانية في الجيزة.. مأساة في الحي الهادئ بسبب الأرجوحة

شهدت محافظة الجيزة خلال ساعة جريمتي أحدهما راحت ضحيتها طفلة والأخرى مسن حيث تسبب حبل الأرجوحة في مصرع طفلة بالعجوزة و العثور على جثة مسن فى بولاق الدكرور تم تحرير محاضر بتلك الوقائع وإحالتهما للنيابة التي بدأت التحقيق.

حبل الأرجوحة يتسبب فى مصرع طفلة بالعجوزة أثناء اللهو

لقيت طفلة مصرعها خلال اللهو بأرجوحة في العجوزة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بداية الواقعة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مصرع طفلة داخل مسكنها في العجوزة، بإجراء التحريات تبين للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 6 سنوات، اختنقت بحبل أثناء اللهو بأرجوحة.

نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات العثور على جثة مسن فى بولاق الدكرور

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة مسن داخل مسكنه في بولاق الدكرور، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

بداية اكتشاف الواقعة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة مسن داخل شقته، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الوفاة طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية.

لا توجد شبهة جنائية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.