إكرامي الشحات: "كابيتانو مصر" تجربة ناجحة وأتمنى أن تستمر

كشف نجوم الكرة المشاركين فى الموسم الثانى من برنامج "كابيتانو مصر" عن شعورهم بالمشاركة في البرنامج في موسمه الثاني.

وعبر كابتن علاء ميهوب، عن سعادته بالمشاركة فى الموسم الثانى، مؤكداً أن "كابيتانو مصر" تجربة جميلة.

وأضاف: "انا حاببها ومنها التعرف على الشباب الجديد ومعرفة الموهبة والأخذ بيدها ومساعدتها ووضعها على أول الطريق وهو الهدف من المشروع وهو خروج مواهب مصرية".

ومن جانبه أوضح كابتن إكرامى الشحات: "إن المشروع جميل وتجربة ناجحة واتمنى أن تستمر.

“كابيتانو مصر”

وأطلقت الشركة المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خطة دعم وتطوير 150 لاعبًا من أفضل المواهب التي شاركت في الموسم الأول من كابيتانو مصر، من خلال 7 مراكز تدريبية في 7 محافظات مختلفة.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على OnTime Sports.

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