الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: سامح شكرى يطير إلى نيويورك فى مهمة متخمة

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن جدول أعمال السفير سامح شكري وزير الخارجية خلال زيارته إلى نيويورك، متخم بشكل كبير، ويتناسب مع التطورات في مصر والمنطقة والعالم.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة" على قناة "etc": "السفير سامح شكري يقوم بأشكال مختلفة من الدبلوماسية التقليدية، دبلوماسية سياسية ودبلوماسية اقتصادية ودبلوماسية ثنائية وجماعية، ولقاءات إعلامية منتظرة وهي دبلوماسية إعلامية، ونتمنى له التوفيق في هذه المهمة".

جدول أعمال سامح شكري في نيويورك

ولفت إلى أن جدول أعمال وزير الخارجية يتضمن إلقاء كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة 23 سبتمبر، والمشاركة في "قمة أهداف التنمية المستدامة" و"قمة الطموح المناخى"، كما يترأس الاجتماع الوزارى حول الخسائر والأضرار، وكذا المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب الذى تترأسه مصر مع الإتحاد الأوروبي.

ويتضمن برنامج وزير الخارجية لقاءات ذات طبيعة اقتصادية تستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر، والتعريف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويشارك في عدد من الاجتماعات الوزارية لمناقشة أبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تمثل أولوية لمصر، وعلى رأسها الاجتماع الوزاري التحضيري لقمة المستقبل والاجتماع التنسيقي لوزراء الخارجية العرب، والاجتماع الوزاري لدول جوار السودان، فضلا عن الاجتماع الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين. 

ضياء رشوان سامح شكري وزير الخارجية نيويورك قمة أهداف التنمية المستدامة قمة الطموح المناخى

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