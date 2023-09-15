بني سويف عظمة التاريخ وسحر الحاضر (فيديو)

تعد محافظة بني سويف واجهة الصعيد الآن لما شهدته من تنمية وتطوير شامل بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث حدثت طفرة تنموية بمحافظة الصعيد بعد أن كانت تعاني من التهميش لسنوات وعصور.

تنمية الصعيد

وتجمع محافظة بني سويف بين الطابع الزراعي والصحراوي، حيث تمثل نسبة الأراضي الزراعية بها 12% من إجمالي مساحة المحافظة، في حين تبلغ مساحة الأراضي الصحراوية 88%.

وتعد محافظة بني سويف إحدى أقدم المدن المصرية المقدسة التي لعبت دوراً رائداً في الحضارة المصرية القديمة، فكانت مقراً للملك تيسويت وهو أحد ملوك مصر القديمة، وكانت عاصمة للبلاد في عهد الأسرتين التاسعة والعاشرة.

وتبلغ مساحة بني سويف حوالي 10954 كيلو متر مربع، ما يعادل أقل من 9% من إجمالي مساحة جمهورية مصر العربية.

بني سويف وسحر الصعيد

وتشكل المحافظة أهمية خاصة من حيث إنتاج الفاكهة والخضروات والنباتات العطرية.

ويذكر أن إجمالي عدد السكان في المحافظة يبلغ الآن 2,8 مليون نسمة، ويقيم حوالي 76,5% من إجمالي السكان في المناطق الريفية، وأقل من ربع سكان المحافظة يقيمون في المناطق الحضرية.