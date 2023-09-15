كيف تحولت بني سويف إلى أرض جاذبة للعمالة والاستثمار؟ (فيديو)

اهتمت الدولة المصرية بتطوير المحافظات تطويراً شاملاً، وكانت محافظة بني سويف من أولى المحافظات المصرية التي لاقت اهتمام شديد من قبل القيادة السياسية.

المشروعات التنموية ببني سويف

وتحتضن محافظة بني سويف الآن مصنع سامسونج، وهو المصنع الوحيد للشركة العالمية في شمال إفريقيا، ويتم تصدير الشاشات الرقمية إلى شمال إفريقيا وأجزاء من أوروبا.

وتسعى محافظة بني سويف إلى التجهيز السريع لإنشاء مصنع لإنتاج وتصنيع المحمول، وذلك في خطة التوسعات المقبلة بالمحافظة.

وتضم محافظة بني سويف مجمع مصانع شركات العربي بكوم أبو راضي، ويضم هذا المجمع 5 مصانع متنوعة.

تنمية الصعيد

والجدير ذكره، أن محافظة بني سويف تستعد الآن لإنشاء المنطقة الصناعية للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي على مساحة تبلغ حوالي 147 فداناً بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا.

وتشهد المحافظة 1000 مشروع تنموي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 66 قرية.