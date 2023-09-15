حياة كريمة.. 54 مليون جنيه تكلفة أعمال تطوير الكهرباء في قرية سدس الأمراء

خاص

أنهى قطاع كهرباء بني سويف التابع لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء أعمال تطوير توزيع الكهرباء في قرية سدس الأمراء ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقال المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء إن تكلفة أعمال تطوير الكهرباء في القرية بلغت 54 مليون جنيه، حيث تم تركيب 8 أكشاك جديدة بالمحول وتركيب 1500عمود إنارة وتركيب 1500 كيلو متر كابلات موصلات جهد منخفض.

وأضاف المهندس رأفت شمعة في تصريح خاص لـ"الدستور" أن تلك الأعمال يضاف إليها التطوير في الشبكة القائمة وقت أعمال المبادرة ضمن أعمال التطوير، كما تم إنشاء مصدر احتياطي للتغذية الكهربائية جهد متوسط ضمن أعمال التطوير.

وأشار رئيس كهرباء مصر الوسطي إلى أن الشركة تقوم أيضا بتطوير 66 قرية في محافظة بني سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقع تلك القرى في مراكز (ناصر بواقع 20قرية) ومركز (ببا بواقع 46 قرية).

جاءت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء في المرتبة الأولى، من حيث أكثر شركات التوزيع تركيبا للعدادات الكودية في يوم 13 سبتمبر الجاري.

وسجلت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تركيب 3328 عدادا كوديا للمباني المخالفة، وجاءت شركة مصر الوسطي بالمرتبة الأولي حيث انتهت من تركيب 1071عدادا كوديا، فيما جاءت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في المرتبة الثانية بإجمالي تركيبات 353 عدادا.

وذكر التقرير الذي اطلعت عليه "الدستور"، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء جاءت في المركز الثالث بتركيب 342 عدادا كوديا، وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة القناة لتوزيع الكهرباء حيث انتهت من تركيب 339 عدادا.

وفي المرتبة الخامسة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بإجمالي تركيبات 320 عدادا، وفي المرتبة السادسة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بتركيبات 317 عدادا، وحلت شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء في المرتبة السابعة بتركيب 290 عدادا.