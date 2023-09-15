الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"لوغاريتم".. قصة نجاح عالم مصرى فى تطوير العلاج بالخلايا الجذعية

لوغاريتم
لوغاريتم

استضاف برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، العالم المصري أحمد مرسي عبدالدايم، الباحث بقسم الخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية بجامعة كونكوك كوريا.

وقال عبدالدايم: "أول ما وصلت لكوريا كنت أشعر أنني في كابوس، وكنت أرغب بشدة في العودة لمصر، رغم أن الشعب الكوري ودود لدرجة كبيرة مقارنًة بالشعوب الأوروبية، إلا أنني سرعان ما تأقلمت".

وأضاف: "كوريا شعب شرقي مثل مصر، ولكن حاليًا أخذوا بعض عادات أمريكا، وتم قبولي في منحة دكتوراه كاملة".

وأشار إلى أن تعلم اللغة الكورية لم يكن سهلًا، لأنه خليط بين اللغة الصينية وشرق آسيا، لافتًا إلى أنه حصل على الدكتوراه، حيث أجرى مراسلات كثيرة قبل السفر، وحصل على منحة الدكتوراه.

وأوضح الدكتور أحمد مرسي أنه حصل على دكتوراه من قسم الخلايا الجذعية والتكنولوجية الحيوية المتجددة من جامعة كونكوك كوريا، ونشر أكثر من 50 بحثًا في مجلات علمية مرموقة عن الخلايا الجذعية، وطور نماذج أمراض حيوانية لاختبار تأثيرات الخلايا الجذعية، مثل التهاب المثانة الخلالي وهشاشة العظام. 

لوغاريتم فضائية دي ام سي أحمد فايق

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