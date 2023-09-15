الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"لوغاريتم" يسلط الضوء على مهن كبار السن بعد المعاش فى كوريا

لوغاريتم
لوغاريتم

سلط برنامج  "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على مهنة كبار السن بعد المعاش في كوريا.

وقال أحمد فايق: "من ضمن الانطباعات التي خرجت بها من كوريا، هو ارتفاع متوسط أعمار الناس، وهناك ثقافة عند الكبار بشكل عام أنه إذا خرج على المعاش في سن 65، يعمل سواق تاكسي وكل الكوريين لديهم هذه الثقافة".

وتابع: "معظم سواقين التاكسي مجانين وبعافية شوية، وده غصب عنهم، لأن دي مش شغلته بس دي ثقافة منتشرة في كوريا".

لوغاريتم أحمد فايق فضائية دي ام سي

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