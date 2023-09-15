أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15سبتمبر 2023 فى أسواق الصاغة

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 15 سبتمبر 2023 فى أسواق الصاغة.. من الموضوعات التى تتزايد معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15سبتمبر 2023

سجل سعر الذهب اليوم استقرارا ملحوظا فى اسواق الصاغة،وبمقارنة اخر سعر له ليلة أمس، نجد أنه قد تراجع سعر الذهب بقيمة 10 جنيهات، في سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر الذهب اليوم 15 سبتمبر 2023 عالميًا

سجل سعر الذهب اليوم بالدولار هدوءا داخل بورصة الذهب العالمية، وقد تراجع بالأمس نحو 3 دولارات، مخالفا توقعات خبراء الذهب أثناء تصريحاتهم لعدة صحف ووكلات أنباء عالمية عن ارتفاع ملحوظ سيشهده سعر الذهب الفترات القادمة.

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023عيار 18

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 15-9-2023، خلال منتصف التعاملات وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1877 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023عيار 21

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 15-9-2023 في منتصف التعاملات، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2190 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم 15 سبتمبر 2023:

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 اليوم هو 2190 جنيهأ

سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم الجمعة 15-9-2023 منتصف التعاملات وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2603 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم بالدولار

استقر سعر الذهب اليوم بالدولار منتصف تعاملات بورصة الذهب العالمية على 1909 دولارًا.

تعرف على سعر الذهب يوم أمس الخميس 14 سبتمبر 2023

جاء أول تحديث في سعر الذهب يوم امس الخميس داخل سوق الصاغة كالتالى :

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الذهب الآن عيار 21

جاءت قيمة سعر عيار 21 الآن نحو 2200 جنيه.

سعر عيار 24

جاءت قيمة جرام 24 اليوم نحو 2514 جنيهًا.

سعر الذهب أمس الخميس 14 سبتمبر 2023عيار 18

جاءت قيمة سعر الذهب عيار18 اليوم نحو 1886 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب أمس الخميس 14 سبتمبر 2023

جاءت قيمة سعر الجنيه الذهب أمس 17600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية في مصر

يكون احتساب قيمة مصنعية الذهب بإضافة 100 جنيه زيادة في سعر الجرام المعلن