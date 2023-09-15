"لوغاريتم" يستعرض نموذجًا لزواج مصرى بكورية

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على نموذج العريس المصري والعروسة الكورية.

وقال فايق، إن الدكتور أحمد مرسي سافر من المنوفية لكوريا لتحقيق حلمه ويشتغل على أبحاث تطور العلاج بالخلايا الجزعية، والمشوار كان طويلًا وفرق الثقافة كان كبيرًا، ولكن تغلب على ذلك بالتزوج من سيدة كورية.

وأضاف أن زوجته هي ميجن كيم الكورية التي تغلبت على صعوبة فرق الثقافة الكورية عن المصرية، وساعدت زوجها على الانخراط في المجتمع الكوري، وكذلك أنجبت منه طفلة صغيرة روعة في الجمال والرقة.