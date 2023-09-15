كيف يمكن تحقيق السعادة؟.. "لوغاريتم" يُجيب

سلط برنامج "لوغاريتم"، مع الإعلامي أحمد فايق، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، الضوء على دراسة هارفارد والتي تبحث في معنى السعادة.

وقال أحمد فايق، إن هناك دراسة أجرتها جامعة هارفارد على مدار 80 سنة، تطرح سؤالًا حول مفهوم السعادة، وهل تتحقق بالفلوس أم الشهرة أم النجاح أم الشغل؟.

وأضاف "فايق" أن الدراسة أخذت من الأسر من الجد والابن والحفيد وبدأت تتابع معهم رحلة حياتهم.

وتابع: "الدراسة توصلت إلى أنه لا الجاه ولا المال ولا الشغل ولا الشهرة قادرة على تحقيق السعادة، وأنه طالما أنت تعيش معزولًا بعيدًا عن محيط الأسرة ومحيط أصحابك والاجتماعي الذي يعطيك الدفء فلن تجد السعادة".

وأشار إلى أن الدراسة بدأت تتتبع الناس من الأجيال وأن هناك أشخاصًا من الدراسة وصلوا لتحقيق الشهرة والفلوس، واكتشفوا أن الأشخاص القريبين من العائلات والمحيط الاجتماعي هم الأكثر سعادة.