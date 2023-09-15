المسمارى: 900 ألف مُتضرر من الفيضانات بالجبل الأخضر

أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة رفعت درجة الاستعداد فور وقوع الفيضانات، فضلًا عن تشكيل غرفة طوارئ لبحث تطورات الأحداث بعد الفيضانات التي ضربت ليبيا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الليبي خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لمتابعة آخر المستجدات في درنة، اليوم الجمعة، أنه تم رفع درجة الاستعداد لوحدات بنغازي العسكرية، موضحًا أن سرعة العاصفة في المدينة بلغت نحو 80 كم/ ساعة، مؤكدًا أنه رغم ذلك لم تصب بأضرار.

وكشف المسماري، عن أن مناطق عديدة في الجبل الأخضر جرفتها السيول بالكامل، وتم غرق جميع المنازل في العديد من المناطق، موضحًا أن الأودية في الجبل الأخضر لا يمكن عبورها إثر الإعصار.

وأكد المسماري، أن هناك 900 ألف شخص في الجبل الأخضر تضرروا بسبب الفيضانات، بجانب أن القيادة العامة فقدت الاتصال بالعسكريين أثناء الفيضان.

وتسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات.

لذلك، أعلنت عن حالة الاستنفار في المدينة لإغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات، وما زال البحث جاريًا عن المفقودين.

وأكدت السلطات اتخاذها الإجراءات اللازمة لحصر البلديات المتضررة، ورفعت الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، خاصة في قطاع الكهرباء، مع المخاوف من انقطاع التيار وحدوث ماس كهربائي قد يهدد حياة المواطنين.