الجمعة 15 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تعاون بين الاتصالات والمتحف المصري الكبير لتنمية القدرات الرقمية للعاملين (صور)

عاطف مفتاح و د غادة
عاطف مفتاح و د غادة لبيب

التقى اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك بحضور عدد من القيادات والعاملين بالجهتين، واستعرض الجانبان أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمتحف لتعظيم استفادة المتحف من التكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي وغيرها.

 

 

 

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع "فى إم وير" لبناء القدرات وتطوير البرمجيات

 

اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمتحف المصري الكبير 

 

وصرح اللواء عاطف مفتاح أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالمتحف المصري الكبير، مؤكداً أن المشروع يتميز بمميزات فريدة تعزز قيمته الحضارية والاقتصادية، مشيداً بجهود جميع العاملين بالمتحف والمشاركين فى هذا المشروع القومي منذ بدايته ليصل إلى هذه المرحلة، مشدداً على ضرورة استمرار العمل والاستفادة من التكنولوجيا لضمان استدامة الأعمال وتعظيم تنافسية المتحف على الصعيد الدولي من خلال كوادر وطنية مميزة ومؤهلة فى مجالات عمل المتحف، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الصدد، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون المشترك لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمتحف كون العنصر البشري هو الأهم فى نجاح المنظومة واستدامتها.

 

 

 

الاتصالات رفع كفاءة العاملين بالمتحف وتنمية وبناء مهاراتهم الرقمية

 

ومن جانبها نقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي تحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت لإدارة مشروع المتحف والقائمين عليه، معربة عن سعادتها وفخرها بما وصل إليه هذا المشروع القومي الكبير، مؤكدةً أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتحف المصري الكبير، مشيرة إلى استعداد الوزراة لتقديم كافة البرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين بالمتحف وتنمية وبناء مهاراتهم الرقمية لتتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأكدت غادة لبيب أن التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية من خلال تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي بالمتحف لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمي واستدامتها، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوافرة، وحوكمة الأعمال وتطوير الأداء وإدارة السياسات بالمعلومات للوصول إلى للتميز التشغيلي للمتحف فى مختلف الملفات.

 

 

 

المتحف المصري الكبير وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التطوير المؤسسى الرقمى تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين

الأكثر قراءة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة اليوم فى كأس السوبر الإفريقي

"الأرصاد": طقس السبت حار على أغلب الأنحاء نهارًا معتدل ليلًا

السوبر الأفريقي.. الحكم يلغي هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة

إنقاذ 59 مصطاف من الغرق فى رأس البر بدمياط

كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لإنتاج البنزين بصعيد مصر

تردد قناة SSC الرياضية على النايل سات وعرب سات الناقلة لمباراة الأهلى فى السوبر الإفريقي اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة