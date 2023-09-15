تعاون بين الاتصالات والمتحف المصري الكبير لتنمية القدرات الرقمية للعاملين (صور)

التقى اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك بحضور عدد من القيادات والعاملين بالجهتين، واستعرض الجانبان أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمتحف لتعظيم استفادة المتحف من التكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والواقع الافتراضي وغيرها.

اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمتحف المصري الكبير

وصرح اللواء عاطف مفتاح أن القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بالمتحف المصري الكبير، مؤكداً أن المشروع يتميز بمميزات فريدة تعزز قيمته الحضارية والاقتصادية، مشيداً بجهود جميع العاملين بالمتحف والمشاركين فى هذا المشروع القومي منذ بدايته ليصل إلى هذه المرحلة، مشدداً على ضرورة استمرار العمل والاستفادة من التكنولوجيا لضمان استدامة الأعمال وتعظيم تنافسية المتحف على الصعيد الدولي من خلال كوادر وطنية مميزة ومؤهلة فى مجالات عمل المتحف، مشيداً بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى هذا الصدد، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون المشترك لتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمتحف كون العنصر البشري هو الأهم فى نجاح المنظومة واستدامتها.

الاتصالات رفع كفاءة العاملين بالمتحف وتنمية وبناء مهاراتهم الرقمية

ومن جانبها نقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي تحيات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت لإدارة مشروع المتحف والقائمين عليه، معربة عن سعادتها وفخرها بما وصل إليه هذا المشروع القومي الكبير، مؤكدةً أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون المثمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتحف المصري الكبير، مشيرة إلى استعداد الوزراة لتقديم كافة البرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين بالمتحف وتنمية وبناء مهاراتهم الرقمية لتتواكب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة. وأكدت غادة لبيب أن التعاون المشترك سيساهم في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية من خلال تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي بالمتحف لضمان استيعاب أعمال التحول الرقمي واستدامتها، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات المتوافرة، وحوكمة الأعمال وتطوير الأداء وإدارة السياسات بالمعلومات للوصول إلى للتميز التشغيلي للمتحف فى مختلف الملفات.