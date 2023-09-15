الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كارثة تلوح فى الأفق.. تنبيه أممى من فيضانات مفاجئة فى اليمن

اليمن
اليمن

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الجمعة، أن تشهد بعض المناطق الداخلية في اليمن فيضانات مفاجئة خلال الأيام المقبلة قد تؤثر سلباً على حياة الآلاف.

وأشارت "الفاو" إلى أن البلاد ستشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تسبب فيضانات مفاجأة في حوض وادي زبيد، الممتد بمحافظتي إب والحديدة.

وأوضحت أنه من المتوقع أيضاً أن تتعرض الأجزاء الجنوبية من حوض وادي مور على الحدود بين محافظتي حجة والمحويت لتلك الفيضانات.

وشهد اليمن خلال السنة الأخيرة تساقطاً مطرياً مرتفعاً مقارنة بالسنوات الماضية، تسبب في سيول جرفت مخيمات الإيواء في مأرب وعدة محافظات، كما تسببت في تلف المحاصيل الزراعية.

المبعوث الأممي يدعو للسلام

وعبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن شعوره بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة التي يسير بها حل النزاع في اليمن.

وأوضح غروندبرج، في تصريحات تليفزيونية، أن وقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية هي العناصر الثلاثة التي تركز النقاشات عليها الآن، مؤكدًا أن هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع من خلال مفاوضات بين اليمنيين.

ولفت المبعوث الأممي لدى اليمن، إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سياسية دائمة، وكذلك تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

وأضاف غروندبرج، أن قنوات الاتصال مع الأطراف اليمنية الآن إيجابية وبناءّة، قائلًا: "الثقة بين أطراف النزاع باليمن مفقودة ولا يمكن أن تعود سحريًا".

غرودنبرج يزور شكري

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، استقبل سامح شكري وزير الخارجية هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. 

وجاء اللقاء بشأن المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية، ودعم كل الجهود الكفيلة للوصول إلى حلول مستدامة تلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق إزاء تحقيق الاستقرار، والحفاظ على سيادة بلاده وسلامة أراضيه.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري أكد، خلال اللقاء، على التزام الجانب المصري بدعم دور الأمم المتحدة في اليمن، وما يتم بذله من جهود تستهدف ترسيخ مسار التهدئة ودعم إتمام الحل السياسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

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