الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة تدعو لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع في اليمن

المبعوث الأممي لدي
المبعوث الأممي لدي اليمن

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس جروندبرج، عن شعوره بالإحباط بسبب الوتيرة البطيئة التي يسير بها حل النزاع في اليمن.

وأوضح غروندبرج، في تصريحات تلفزيونية، أن وقف إطلاق النار والانخراط في القضايا الاقتصادية واستئناف العملية السياسية هي العناصر الثلاثة التي تركز النقاشات عليها الآن، مؤكدًا أن هناك حاجة لتسوية سياسية طويلة الأمد للصراع من خلال مفاوضات بين اليمنيين.

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ولفت المبعوث الأممي لدى اليمن، إلى أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه هو تحويل الهدنة في اليمن إلى عملية سياسية دائمة، وكذلك تنفيذ وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

وأضاف غروندبرج، أن قنوات الاتصال مع الأطراف اليمنية الآن إيجابية وبناءّة، قائلًا: "الثقة بين أطراف النزاع باليمن مفقودة ولا يمكن أن تعود سحريًا".

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سامح شكرى يستقبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.. غدًا

مصر تؤكد أهمية وجود عملية سياسية 

وفي نهاية شهر أغسطس الماضي، استقبل سامح شكري وزير الخارجية هانس جروندبرج المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن. 

وجاء اللقاء بشأن المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية، ودعم كل الجهود الكفيلة للوصول إلى حلول مستدامة تلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق إزاء تحقيق الاستقرار، والحفاظ على سيادة بلاده وسلامة أراضيه.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري أكد، خلال اللقاء، على التزام الجانب المصري بدعم دور الأمم المتحدة في اليمن، وما يتم بذله من جهود تستهدف ترسيخ مسار التهدئة ودعم إتمام الحل السياسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

الامم المتحدة اليمن مبعوث الأمم المتحدة السعودية الحوثي

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