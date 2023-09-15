الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فى يومه الأول.. تفاصيل طرح مستلزمات وأدوات المدرسة ضمن مبادرة "أهلًا مدارس"

أهلًا مدارس
أهلًا مدارس

أوضحت جيرمين إبراهيم، مراسلة التليفزيون المصري، تفاصيل طرح المستلزمات والأدوات المدرسية بتخفيضات كبيرة ضمن مبادرة أهلا مدارس، قائلة: "إننا نشهد انطلاق اليوم الأول من معرض أهلاً مدارس رسميًا المقام بمدينة نصر، وذلك بعد افتتاحه، أمس، بحضور رئيس مجلس الوزراء".

وأضافت جيرمين إبراهيم، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أن "أهلاً رمضان" ينطلق تحت شعار "افرح وفرّح ولادك" خلال الفترة من 15- 25 من شهر سبتمبر الجاري، لافتة إلى أن معرض "أهلاً مدارس" يُقام هذا العام بمشاركة أكثر من 170 عارضًا إلى جانب كبار منتجي المستلزمات المدرسية، حيث إن الكل يشارك هنا في هذا المعرض، لعرض مختلف المستلزمات المدرسية.

نسبة التخفيضات في معارض “أهلاً مدارس” 

وأوضحت أن المستلزمات المدرسية الموجودة في  "معرض أهلاً مدارس" تتنوع بين أدوات دراسية ومواد غذائية وملابس وكل ما يحتاجه الطالب وأولياء الأمور خلال العام الدراسي الجديد، وكل هذه المنتجات تعرض بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات إلى أكثر من 30%.

وأشارت إلى أن معرض "أهلاً مدارس" لا ينطلق اليوم فقط، في محافظة القاهرة، ولكن انطلق أيضًا في عدد كبير من المحافظات قبل اليوم، حيث يوجد أكثر من 50 معرضا على مستوى المحافظات المصرية، إلى جانب أيضًا عدد من القوافل المتنقلة لتوفير كل المستلزمات الدراسية للمواطنين، كما تم تشكيل أيضًا غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعارض الخاصة بـ"أهلاً مدارس". والتأكد من توافر كل المستلزمات المدرسية، وعدم وجود نقص في أيِ من هذه المستلزمات. 

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