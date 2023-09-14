رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلاً مدارس" الرئيسى بمدينة نصر

افتتح د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يرافقه د.علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة معرض أهلاً مدارس "الرئيسى" بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض، بحضور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.

وتستهدف معارض "أهلا مدارس" توفير المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، أيضًا، توفير ملابس "اليونيفورم" حيث تشارك كبرى الشركات المنتجة بمستلزمات المدارس، إضافة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المعرض طوال فترة إقامته ومده بكافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية وكل ما يحتاجه طلاب المدارس للطلاب وتوفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل والمستلزمات الغذائية كافة.

وعقدت غرفة القاهرة التجارية، برئاسة أيمن العشري اجتماعًا موسعًا لاستعراض خطة الاستعداد لاستقبال الموسم الدراسي الجديد 2023/ 2024، ومناقشة الملامح النهائية لتنظيم معرض أهلًا مدارس الرئيسي وتنظمه وزارتا التموين والصناعة ومحافظة القاهرة وغرفة القاهرة التجارية بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة نصر.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة التجارية أهمية دور منتسبي الغرفة في ظل الفترة الحالية التي تتطلب تكاتف الجميع من أجل إنجاح المعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة وجودة عالية، خاصة فيما يتعلق بمستلزمات العام الدراسي الجديد وتلبية متطلبات الأسر المصرية من "الأدوات الكتابية- الملابس- الأحذية والمنتجات الجلدية- المواد الغذائية- الحاسب الآلي- خدمات البنوك"، وغيرها من كل مستلزمات المدارس.

وتوفر وزارة التموين والشركات التابعة لها منتجات السلع الغذائية فى إطار الحرص على توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عنهم بجانب أيضًا استمرار زيادة ضخ المنتجات الغذائية فى كل فروع ومنافذ المجمعات المنتشرة على مستوى المحافظات، خاصة منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة.

وتشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية بـ20 سيارة متنقلة تابعة لها بمعارض "أهلاً مدارس" لتوفير السلع الغذائية للمواطنين، ويتم طرح السكر الحر بالمعارض والسيارات المتنقلة بسعر 20 جنيهًا للكيلو، وطرحه بأفرع البيع التابعة لشركات توزيع السلع بسعر 22 جنيهًا بتخفيض يصل إلى 15% من السوق الخارجية، كما يتم طرح 20 ألف طن أرز مستورد بسعر 20 جنيهًا والأرز المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيهًا، والزيت عبوة 800 مللي بـ40 جنيهًا للزجاجة.

كما سيتم ضخ 1000 طن دواجن مجمدة بسعر 85 جنيهًا، و1000 طن لحوم برازيلي مجمدة بسعر 160 جنيهًا، بخلاف الكميات المعتاد عليها بالمجمعات الاستهلاكية، كما تم مراجعة العديد من الموردين للسلع الأساسية للحصول على نسب خصم إضافية خلال الفترة المقبلة، وشراء سلع ضرورية بإجمالي 255 مليون جنيه يتم عرضها للمواطنين بأسعار مخفضة.