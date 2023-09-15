الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

صباح مشالي تُتوج بجائزة التميز في الممارسة العملية للمهندسات لعام 2023

صباح مشالي
صباح مشالي

حصلت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء علي جائزة التميز في الممارسة العملية للمهندسات لعام 2023، ومن المقرر أن يتم التكريم يوم 27 سبتمبر2023 في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

جدير بالذكر انه خلال مايو 2023، اختارت الجمعية العمومية لمنظمة مشغلي وناقلي الشبكات في دول حوض البحر المتوسط، المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمنصب رئيس للمنظمة لمدة 3 سنوات.

وسبق أن تم اختيارها عام 2018، ضمن أفضل خمسين شخصية نسائية مؤثرة في الاقتصاد المصري، ولها العديد من الأوراق البحثية والعلمية في مجال الشبكات الذكية والطاقات المتجددة، كما تم اختيارها أيضا ضمن أفضل 4 مهندسات عالميا لعام 2020 من الاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية (WFEO) بباريس.

والمهندسة صباح مشالي تخرجت  في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 شعبة كهرباء والتحقت بعد تخرجها للعمل بهيئة كهرباء مصر بالمركز القومي للتحكم في الطاقة عام 1989 وشغلت منصب وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسي.

وتشغل “مشالي” عضوية العديد من الشركات والمنظمات المصرية والعالمية منها عضوية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وعضوية شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

من هي المهندسة صباح مشالي؟

وتخرجت المهندسة صباح مشالي، في كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1986 شعبة كهرباء  ودرست  مشالي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وتخرجت منها عام 2002.

ودرست في جامعة هارفارد الأمريكية «برنامج إعداد القيادات التنفيذية» بالشرق الأوسط عام 2003» وحصلت علي عضو القومية المصرية الكهروتقنية والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية.

حصلت “مشالي” على منصب مقرر الشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي وممثل مصر وشمال أفريقيا بالمنظمة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية (AFSEC)، وعضوية القومية المصرية الكهروتقنية والمجلس الدولي للأنظمة الكهربائية الكبيرة والشعبة القومية لشبكات توزيع الكهرباء كما حصلت على عضوية العديد من المنظمات الاقليمية والدولية مثل (CIGREE-CIRED-IEC-AFSEC). وحصلت على لقب  استشاري من نقابة المهندسين .

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