"الكهرباء" ترفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الاضطرابات الجوية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن استعدادها لتأمين التغذية الكهربائية في كافة أنحاء البلاد خلال العاصفة المتوقعة، وذلك في إطار التوجيهات الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من عواصف ترابية ورياح وأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

وحرصاً من قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربائية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة، فقد تم التأكيد على جميع الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالدولة وتوفير كافة سبل الدعم، بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات التالية:

- تأمين التغذية الكهربائية لكافة محطات الصرف والرفع، والتأكيد على أن تكون مغذاها بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت.

- المراجعة والاختبار لكفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي.

- مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع، والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها.

- رفع حالات الاستعداد القصوى لفرق الصيانة والدعم بكافة إدارات وقطاعات الكهرباء، وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

- المتابعة المستمرة للشبكة من خلال غرف عمليات مركزية، وأخرى بمكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات، والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات.

- تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

- التأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمختلف المنشآت لضمان استمرارية التغذية الكهربائية.

وأهاب قطاع الكهرباء بالمواطنين الابتعاد عن المهمات الكهربائية حرصاً على سلامتهم، خاصةً عند سوء الأحوال الجوية لما يمثله ذلك من خطورة بالغة.

وأكد القطاع استقبال الخط الساخن (121) للإبلاغ عن أعطال على مستوى الجمهورية، حيث تقوم فرق الطوارئ المجهزة التعامل مع الأعطال فى أسرع وقت ممكن.