الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مدير "القومى للسلامة المهنية": دورات تدريبية لتوعية طلاب المدارس قريبًا

وزارة العمل
وزارة العمل

قال أشرف مرزوق، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع لوزارة العمل، إن أجهزة الإنذار في مصر في حالة تحديث مستمر، مثل الأجهزة التي تعطى إشارة عن بعد، وتلك التي تحدد المكان بدقة طبقا للتقسيمات داخل اللوحة لسهولة التعامل المباشر مع الخطر، لأنه كلما كان التعامل مع الخطر أسرع كانت الخسائر أقل.

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وأضاف “مرزوق” في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن “خطة الطوارئ” من بين الأخطاء الشائعة، بل يجب وضع مجموعة خطط، على أن يكون لكل وضع خطر خطة مختلفة، مثل خطة إخلاء المبنى وخطة التعامل مع الحدث، ولكل منشأة طريقة، فمثلاً إخلاء دار مسنين أو مدرسة منشأة تتعامل مع دار مسنين لها خطة مختلفة تماما، فلو كان المكان المراد إخلاؤه مصنعا أو منشأة، تتعامل مع المواد الكيماوية، فلدينا خطة للتعامل مع الانسكابات والانبعاثات المختلفة، أى أن كل وضع فى المنشأة له خطة منفصلة للتعامل معه، ومراعاة الممرات وإخلاء العنصر البشري بالاعتماد على فرق الإنقاذ.

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وأشار “مرزوق” إلى أن المركز هدفه الرئيسي مساعدة المنشآت والشركات وتعليم تلك الثقافة منذ الصغر للطفل، حتى يستطيع التعامل من خلال نظام معتاد للتعامل مع كافة مناحي الحياة، وفي الفترة القادمة يشهد المركز ندوات ودورات تدريبية وحلقات نقاشية لطلاب المدارس ورواد النوادي حتى يكون الجميع على درجة وعى كامل بأهمية السلامة والصحة المهنية من قمة الهرم القيادي.

منظومة ربط تقنيات إخطار الحرائق والطوارئ بالموبايل موجودة في مصر

وأوضح أن منظومة ربط تقنيات إخطار الحرائق والطوارئ بالموبايل موجودة في مصر بالفعل، لكنها تقنية غالية، ولم يتم تعميمها وهي مستخدمة فى الشركات والمؤسسات الكبيرة فقط ونتمنى أن يعمم هذا الأمر، خاصة أنه كلما تم التطوير والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة ومواكبة العصر، خاصة في أدوات ومعدات مكافحة الحريق وإجراءات السلامة الصحة المهنية كان أكثر أمانا للعاملين داخل المنشأة.

السلامة والصحة المهنية بيئة العمل أجهزة الإنذار خطة الطوارئ وزارة العمل

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