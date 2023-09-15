رئيس نقابة أطباء ليبيا: مصر أرسلت المساعدات اللازمة إلى درنة

قال رئيس نقابة أطباء ليبيا، محمد علي الغوج، إن مصر أرسلت المساعدات اللازمة جراء الفيضانات إلى مدينة درنة الليبية وضواحيها، مشيرًا إلى أن غرفة طوارئ الأزمة عملت على تقديم المساعدات من خلال المستشفيات الميدانية في عدد من المناطق التي تعرضت للفيضانات.

وأضاف رئيس نقابة أطباء ليبيا في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إنه يتم تقديم الخدمات للمناطق المنكوبة في ليبيا، متابعًا: "لكن لدينا بعض النواقص فيما يخص فرق الإنقاذ؛ لأن هناك عددًا كبيرًا من المفقودين ونتمنى أن يكونوا على قيد الحياة ويجب أن نسرع في إنقاذهم".

كما أشار إلى أن هناك العديد من التبرعات والدعم من الدول الصديقة خصوصًا جمهورية مصر العربية، لتقديم المساعدات للمصابين.

وتابع: "لدينا نقص في بعض الأدوية، وأعتقد أنها ستكون متوفرة اليوم أو غدًا"، موضحًا أن الوضع الصحي لبعض الناجين جيد جدًا وتم نقلهم من المستشفيات الميدانية إلى خارج ليبيا لتلقي العلاج".