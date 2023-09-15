الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

باستثمارات 50 مليار جنيه.. تنفيذ 1873 مشروعًا تنمويًا فى البحر الأحمر وقنا

المشروعات التنموية
المشروعات التنموية

تواصل الدولة تنفيذ خطتها الطموحة لعودة محافظات الوجه القبلي إلى بؤرة الاهتمام، ووضعه في قلب خططتها ومشروعاتها التنموية ، منها محافظتا البحر الأحمر وقنا.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن عدد المشروعات التنموية المنفذة في محافظة البحر الأحمر بلغ 710 مشروعات بتكلفة استثمارية 31.1 مليار جنيه، ومن أبرزها مشروع حفر استكشافى وإنتاجى بعدة مناطق عمل بالبحر الأحمر بقيمة 2.4 مليار جنيه، البرنامج القومى للإسكان 2.7 مليار جنيه، استكمال تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بشلاتين والغردقة بقيمة 500.9 مليون جنيه، مشروع قرى التوطين 68.8 مليون جنيه، مد خدمة الصرف الصحى للمدن والقرى المحرومة بالغردقة وشلاتين ورأس غارب وسفاجا والقصير بقيمة 278.5 مليون جنيه، محطة توليد كهرباء بالزغفرانية والغردقة وخليج السويس والقصير/ حلايب بقيمة 6.1 مليار جنيه، تطوير ميناء سفاجا التعديني بقيمة 750 مليون جنيه، استكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بقيمة 472.8 مليون جنيه.

1163 مشروعًا بتكلفة استثمارية قدرها 20.2 مليار جنيه في قنا 

كما بلغ عدد المشروعات التنموية المنفذة بمحافظة قنا 1163 مشروعا بتكلفة استثمارية قدرها 20.2 مليار جنيه، ومن أبرزها مشروع  تطوير مناطق وأسواق عشوائية وغير مخططة بقيمة 1.012 مليار جنيه، استكمال محطة معالجة صرف صحى بمدينة امتداد غرب قنا والمراشدة والمحروسة والزوايدة وقنا الجديدة، الأشراف البحرية، والعليقات بقيمة 589.5 مليون جنيه، التغذية الرئيسية للكهرباء بتجمع مدينة غرب قنا 120 مليون جنيه، إحلال وتأهيل وتجهيز المدارس بقيمة 1.3 مليار جنيه.

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وزير الإسكان يتابع المشروعات التنموية الجارية بمقر جهاز "برج العرب الجديدة"

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أحد عواقل قبائل السلوم عن المشروعات التنموية: الخير قادم

جرى أيضا إنشاء مستشفى جامعة جنوب الوادى 109 ملايين جنيه، إنشاء كبارى وأعمال صناعية وحماية البنية الأساسية من أخطار السيول 70 مليون جنيه، إحلال وتجديد محطات قنا 59 مليون جنيه، ترفيق البنية التحتية للمنطقة الصناعية بكلاحين وتطوير منطقة "هو" الصناعية والمناطق الحرفية بقيمة 700 مليون جنيه، ازدواج طريق قنا/ الأقصر الصحراوى الشرقي بطول 72 كم بقيمة 400 مليون جنيه، البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى 209.9 مليون جنيه.

محافظة قنا مشروع قرى التوطين البحر الاحمر محافظات الوجه القبلي أخطار السيول المشروعات التنموية

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