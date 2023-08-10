الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الباز: المشروعات التنموية أنقذت أهالينا فى القرى من أزمة حقيقية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك عددًا كبيرًا من أهالينا في القرى كان من الممكن أن يكونوا في أزمة حقيقية الآن لولا المشروعات التنموية والمبادرات التي قامت بها الدولة ومن أهمها صندوق "تحيا مصر".

وقال الباز، خلال برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، اليوم الخميس: "أهالينا في القرى كانوا هيبقوا مشكلة كبيرة في نظام أجرم وترك المواطنين تختطفهم بعض الجماعات الإرهابية"، متابعًا: "بعد ثورة 30 يونيو، قررت الدولة جمع المصريين في كيان واحد وهو مصر، وأن يكون الانتماء الأول والأخير لهذا البلد".

واستطرد: "تم إنفاق العديد من المليارات خلال العشر سنوات الأخيرة للتنمية، ونقدر نشوف ونرصد الشغل على الأرض".

كما تطرق الباز إلى اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وتوجيهه بمواصلة تعزيز دور صندوق "تحيا مصر" باعتباره مكملًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتهم، وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات المجتمعية، وذلك بالشراكة مع أجهزة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومن خلال الانتشار الجغرافي الواسع بما يصل بيد المساعدات التنموية والاجتماعية إلى جميع المستحقين في أنحاء الجمهورية كافة.

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