أحد عواقل قبائل السلوم عن المشروعات التنموية: الخير قادم

عبّر سعيد مجيد متموح، أحد عواقل قبيلة المعابدة بالسلوم، عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مؤكدًا أن الرئيس كان حريصًا على تطوير السلوم.

وقال مجيد خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "دخول الصرف الصحي في السلوم كان في عهد الرئيس، كذلك تطوير الصحة والمدارس ونريد المزيد من التطوير في جميع المجالات".

وأكد أن الخير قادم لمحافظة مطروح وبدايته قدوم الرئيس السيسي والحديث مع الأهالي بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن أكل أجهزة الدولة متعاونين مع العواقل في جميع المشكلات.

وتابع: "الجيش والشرطة متعاونين جدًا معنا ونقف خلفهم في كل شيء".