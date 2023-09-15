سميرة عبدالعزيز: بليغ حمدى من أهم الموسيقيين بمصر وتتر بوابة الحلوانى عظيم

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها من معجبي أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي الفنية، مؤكدة أنه يحظى بمشوار فني يحترم، مشيرة إلى أن أعماله ذات طابع خاص وتتميز عن غيرها بأسلوبها الفريد والمؤثر، والتي تعيش على مر العصور حتى وإن مرت عليها فترة كبيرة من الزمن تظل مواكبة وحديثة.

وأضافت "سميرة" لـ"الدستور" أنها تعتبر بليغ حمدي من أهم الموسيقيين في مصر، وتفوق على نفسه بتلحين أعمال متنوعة ما بين الوطني والرومانسي وغيرها من الموسيقى التي تدخل الوجدان وتلمس المشاعر بشكل كبير، لافتة إلى أنه أمتعنا بأغان لا تنسى أبدًا، منها "سيرة الحب والحب كله" لأم كلثوم وهما علامتان في مشوارها الفني بتوقيع بليغ حمدي، بالإضافة إلى "حكايتي مع الزمان والعيون السود" لوردة الجزائرية، و"تخونوه وجانا الهوا" لعبد الحليم حافظ، وغيرها من الأغاني التي تواكب كل عصر لكبار المطربين.

وعن مشاركتها في بطولة مسلسل "بوابة الحلواني" التي لحن التتر الخاص به، قالت سميرة عبد العزيز إنها تعتبر تتر مسلسل "بوابة الحلواني" من أجمل أعماله الفنية، مردفة: "أغنية عظيمة ومميزة"، مشيرة إلى أنه على الرغم من عدم مقابلتها الموسيقار بليغ حمدي ولم يجمعهما أي موقف، إلا أنها تكن له كل الحب والتقدير؛ بسبب ما قيل عن شخصه وإنسانيته من المقربين له من جهة، وأعماله الفنية المميزة والشوار الكبير المليء بالنجاحات المبهرة من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن رحل بليغ حمدي فى 12 سبتمبر عام 1993، وهو أحد أبرز الموسيقيين المصريين والعرب، والتحق بمدرسة شبرا الثانوية، فى الوقت الذى كان يدرس فيه أصول الموسيقى فى مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري.