بينهم علي الحجار وسميرة سعيد.. تعرف على النجوم الذين اكتشفهم بليغ حمدي

تمر هذه الأيام الذكرى الثلاثين على رحيل مكتشف النجوم والمطربين، بليغ حمدي الملقب بـ “مداح القمر” الذى رحل عن دنيانا يوم 12 سبتمبر عام 1993.

بليغ حمدي أحدث نقلة نوعية في الموسيقى، ويعد من أهم أحد مبدعى ومجددى الموسيقى فى مصر والعالم العربي، الذي قالت عنه أم كلثوم "النهر المتدفق"، فهو من مواليد عام 1932 بحي شبرا مصر بالقاهرة، قدم العديد من الألحان التي تركت بصمة لدى المستمع العربي.

ربما لا يعرف الكثير من جمهور ومحبي بليغ بأنه لم يتمكن من الحصول على شهادة جامعية، وهرب لسنوات من استكمال دراسته بكلية الحقوق، وظلت شقيقته تتقدم بالشهادات الصحية التي تمنحه مهلة أخرى، ولكنه في النهاية لم يستكمل دراسته.

بيلغ حمدي ينتمي إلى الجيل الثالث من الموسيقيين العرب الذين صنعوا أمجاد الموسيقى العربية وأضافوا لها الكثير في النصف الثاني من القرن العشرين، وقد تربع على عرش الموسيقى العربية.

لحن لكبار الطرب في مصر منهم كوكب الشرق أم كلثوم التي قدم لها 11 لحنًا طويلًا، وعبد الحليم حافظ، شادية، فايزة أحمد، صباح، وردة الجزائرية التي حصلت على النصيب الأكبر من ألحانه بحكم زواجهما، محمد فوزي، نجاة الصغيرة، هاني شاكر، عزيزة جلال، وغيرهم من الفنانين.

وكشفت إحدى المجلات أن السيدة أم كلثوم عندما قررت الاستماع لألحان أحد الأجيال الجديدة، قالت للفنان محمد فوزى نتعاون، وكان رد محمد فوزى، يوجد شاب صغير اسمه بليغ جمدى ستغنى له مصر كلها.

وبالفعل قامت أم كلثوم بالاستماع إليه، ولأول مرة نجد جمهور أم كلثوم يكسر الصالة من المقدمات الموسيقية فقط لأغنية "ألف ليلة وليلة" و"فات الميعاد" و"الحب كله" ويهتف للست قبل أن تغنى بالهتاف الشهير عظمة على عظمة، وقد بدأ التعاون بينهما وبين بليغ عام 1957.

بليغ حمدي مكتشف النجوم

وعلى مدار رحلته الفنية مع الموسيقى والتلحين، اكتشف بليع حمدي عددا من نجوم الطرب الذين لمعوا في سماء الفن، منهم سميرة سعيد، عفاف راضي، على الحجار، محمد الحلو، ميادة الحناوي.

سميرة سعيد

تعتبر الفنانة سميرة سعيد من أكثر مطربات جيلها حظًا، فقد غنت الكثير من ألحان بليغ. وكانت أول أغنية قدمها بليغ لسميرة "زي البحر حبيبي" من ألبوم " كلام" عام 1978، كما قام بتلحين ألبومين لها في عام 1979.

ومن أشهر الأغاني التي غنتها سميرة من ألحان بليغ "علمناه الحب"، "كتر الكلام" عام 1983، وألبوم "توهـــه" عام 1980 ، ومن بين تلك الأغنيات أيضا: أسمر ملك روحي، ليلة الأنس، ماليش عنوان، سارقين النوم، وغيرها من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا.

ميادة الحناوي

معروف عن بليغ حمدي بغزارة الإنتاج، فكان نهر لا ينضب من العطاء في الألحان، ملك الموسيقى العربية اكتشف أيضا الفنانة ميادة الحناوي، وقيل إن العشر سنوات الأخيرة في حياته كانت موجهة لها بشكل حصري، قدم لها عشرات الأغاني الناجحة مع عدد من الشعراء الكبار.

غنت ميادة الحناوي من كلمات وألحان بليغ حمدي الكثير من الأغاني الناجحة منها: الحب اللي كان، وأنا بعشقك، مش عوايدك، فاتت سنة، أنا أعمل ايه، سيدي أنا، أول وآخر حبيب، حبينا واتحبينا، دعوة للحب، وعندي كلام.

على الحجار

من الفنانين الذين راهن بليغ حمدى على نجاحهم، وبأنه سيكون من المطربين الذين سيلمعون في سماء الفن، على الحجار، فقد اكتشفه وقدم له الكثير من الألحان، وقال علي الحجار خلال برنامج "حديث العرب" عبر القناة الأولى المصرية: إن المحلن بليغ حمدي هو من اكتشف موهبتي الفنية، واختتم كل حفلاتي بأغنية "اللي بنى مصر" كان في الأصل حلواني والتي لحنها له الموسيقار الراحل بيلغ حمدي وكانت تتر لمسلسل بوابة الحلواني، وأغنيها بناءً على طلب الحمهور في كل حفلة.

ويرجع أول تعاون بين بليغ حمدي وعلى الحجار إلى عام 1977 عندما قدمه فى أغنية "على قد ما حبينا"، ليلة رأس السنة عام 1977، كتبها الشاعر عبد الرحيم منصور بعدما شاهده وسمع صوته فى حلقة من برنامج الموسيقى العربية، فكانت بداية شهرته ونجوميته.

بليغ حمدي هو مكتشف المطرب علي الحجار وقام بتلحين أكثر من أغنية له، وكانت أول أغنية بـ علي الحجار"على قد ما حبينا"، ومنها أغاني: طب قولنا، لما أنت ناوي ع السفر، وطاب العنب، وعلى قد ما حبينا، وأحبابنا من عشمهم، إضافة ألبوم اعذريني، وغيرها من الأغاني التي حققت شهرة واسعة.

بليغ حمدي وعفاف راضي

من الفنانات التي لم تحظ بنصيب كبير من أغاني بليغ حمدي على الرغم من أنه الذي اكتشفها، على حد وصف بعض النقاد، الفنانة عفاف راضى، التي قالت في برنامج "كلمة أخيرة"، إن أغنية "ردوا السلام" كانت أول أغنية لها مع بليغ حمدى، وكانت الانطلاقة القوية لها، مع عبدالحليم في نفس الليلة وكنت متخوفة من الحفل لكنه أصر.

بينما قال الموسيقار عمار الشريعي في برنامج "عمار" عن الفنانة عفاف راضي: "إنها وُصفت عند بداية ظهورها بأنها فيروز المصرية، عندما اكتشفها بليغ حمدي كان يبحث عن صوت مصري أصيل، ولكن بطعم الفنانة الكبيرة اللبنانية فيروز، وقدم لها مجموعة من الأغنيات القوية الرائعة مثل "ردوا السلام" و"هوا يا هوا" و"وحدى قاعدة فى البيت"، و"راح وقالوا راح"، ونجحت نجاحًا ساحقًا آنذاك.

بينما قال الشريعي في أحد لقاءاته، إن الفنانة عفاف راضي هي أكثر المتضررات من زواج بليغ حمدى من الفنانة وردة، خاصة وأن تلك الزيجة عرقلت مشروع عفاف راضي الغنائي الذي كان يتبناه بليغ حمدي.

الفنان محمد الحلو

ومن الفنانين الذين اكتشفهم الموسيقار بليغ حمدي، الفنان محمد الحلو، الذي أثنى بليغ على صوته، وقال بليغ في لقاء تليفزيوني مسجل: "إن الحلو مقدرته الصوتية كبيرة ويستطيع غناء اللحن الشعبى والعاطفى، وأبدع معى فى غناء أشكي لمين".