الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المجلس الأعلى للآثار يطلق دليل تفسير وعرض مواقع التراث الثقافى بمصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة "الدليل الإرشادي لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافي في مصر".

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا الدليل له أهمية علمية كبيرة، حيث يقدم من خلال أجزائه الأربعة منهجيات عامة وأدوات عملية تمكن القائمين على إدارة المواقع الأثرية من تطبيق مبادئ إدارة وتفسير التراث بطرق أكثر فاعلية، كما يعتبر دليلا مرجعيا يقدم معايير تصميمية لعناصر تفسير المواقع الأثرية تتضمن مفاهيم الشمولية والاستدامة.

الدليل سيساهم في تحسين التجربة السياحية

وأضاف الأستاذ مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، أن هذا الدليل سيساهم بشكل كبير من خلال تطبيق المعايير العلمية التي جاءت به على أرض الواقع، سواء في مواقع التراث الثقافي أو بمراكز الزوار بها في تحسين التجربة السياحية بشكل كبير، وجعلها أكثر تميزا.

من جانبه قال د. باسم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، أن هذا الدليل الإرشادي يتكون من أربعة أجزاء تستعرض مبادئ إدارة مواقع التراث الثقافي في مصر، ومبادئ تفسيرها وإتاحتها للزائرين، والمعايير التصميمية للوحات الإرشادية، والمعايير التصميمية لمراكز الزوار.

يشار إلى أن قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار قام مؤخرًا بعدد من الإنجازات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة من افتتاحات متتالية للمشروعات الأثرية كان آخرها افتتاح ثلاثة مشروعات ترميم من أهم المواقع الأثرية الإسلامية والقبطية واليهودية في القاهرة التاريخية، والتي تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية على مر العصور.

الدليل الإرشادي التراث الثقافي في مصر التجربة السياحية الاثار الاسلامية مشروعات ترميم

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