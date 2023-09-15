الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التخطيط": 2401 مشروع بتكلفة 30 مليار جنيه لتنمية المنيا وبنى سويف

تنمية الصعيد
تنمية الصعيد

تواصل الدولة تنفيذ خطة أعمال متكاملة لتنمية محافظات صعيد مصر، وذلك للحد من انتشار الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وكشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خاص بمحافظة المنيا، عن أن عدد المشروعات المنفذة بلغ 1378 مشروعا خلال الفترة بين عامى 2019/2020- 2022/2023، بتكلفة قدرها 15.6 مليار جنيه، وتمثلت أبرز المشروعات فى: تطوير وحدات الرعاية الأولية بتكلفة 750 مليون جنيه، تطوير وتجهيز مستشفى جراحات سمالوط 107 ملايين جنيه، استكمال تطوير مستشفى بنى مزار المركزى 100 مليون جنيه، مستشفى دير مواس المركزى 70 مليون جنيه، إنشاء جامعة المنيا الأهلية 400 مليون جنيه، البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بمدينة المنيا الجديد ومدينة مغاغة 512.6 مليون جنيه، محطة معالجة شبكات صرف بمدينة المنيا الجديدة 80 مليون جنيه، إنشاء وتجهيز وإعادة تأهيل المدارس 1.1 مليار جنيه، تطوير مناطق عشوائية 400 مليون جنيه، استكمال تطوير أسواق عشوائية 310  ملايين جنيه، رفع كفاءة الطرق بمدينة سمالوط 90 مليون جنيه، استكمال إنشاء كوبرى سمالوط على النيل 547.4 مليون جنيه.

 1023 مشروعًا بتكلفة 14.8 مليار جنيه فى محافظة بنى سويف 

فيما بلغ عدد المشروعات التنموية المنفذة بمحافظة بنى سويف نحو 1023 مشروعا، بتكلفة 14.8 مليار جنيه، خلال الفترة بين عامى 2019/2020- 2022/2023، ومن أبرزها: مشروع محور كوبرى الفشن على النيل بتكلفة 720 مليون جنيه، تطوير نظم إشارات خط الفاهرة بنى سويف بطول 125 كم بقيمة 410 ملايين جنيه، إنشاء جامعة بنى سويف الأهلية 750 مليون جنيه، إنشاء الجامعة التكنولوجية 290.4 مليون جنيه، استكمال إنشاء المستشفى الجامعى شرق النيل 330 مليونا، إنشاء مستشفى الأورام بشرق النيل 60 مليون جنيه، استكمال إنشاء المرسى السياحى على النيل 40 مليون جنيه.

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نسب إنجاز المشروعات فاقت التوقعات.. بني سويف بلا فقر بفضل "حياة كريمة"

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نقلة كبيرة.. مشروعات الطرق بلؤلؤة الصعيد في بني سويف

كما تم تطوير الصرف الصحى للمنطقة الصناعية ببياض العرب 80 مليون جنيه، إحلال وتجديد مدارس وتجهيز فصول جديدة 993.8 مليون جنيه، تطوير مناطق عشوائية 150 مليون، إنشاء محطات صرف صحى بميانة ودشاشة وبياض بقيمة 180 مليون جنيه، مشروع التغذية الكهربائية للصوب الزراعية.

بني سويف وزارة التخطيط والتنمية محافظة المنيا تطوير مناطق عشوائية المشروعات المنفذة مستشفي الأورام

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نسب إنجاز المشروعات فاقت التوقعات.. بنى سويف بلا فقر بفضل "حياة كريمة"

نقلة كبيرة.. مشروعات الطرق بلؤلؤة الصعيد في بني سويف

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